"Газпром нефть" внедрила интеллектуальную систему по контролю за работой АЗС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. "Газпром нефть" внедрила единую интеллектуальную систему - Мониторинговый центр инфраструктуры (МЦИ), который будет в онлайн-режиме следить за состоянием оборудования автозаправочных станций компании, контролировать эксплуатацию АЗС, сохранность и качество топлива, сообщает компания.

"Программное ядро мониторингового центра за одну секунду обрабатывает до 100 тыс. сигналов и производит более 50 тыс. вычислений", - сообщили в "Газпром нефти".

Теперь информация об остатках нефтепродуктов будет без остановки поступать с каждой подключенной к МЦИ станции сети "Газпром нефть".

Центр также проанализирует и заблаговременно оповестит о необходимости сервисного обслуживания оборудования АЗС.

Внедрение МЦИ позволяет снизить число технологических простоев на 30%, сократить сроки выполнения ремонтных и сервисных работ на 21%, а также почти всегда поддерживать оборудование АЗС в рабочем состоянии.

"Мы кратно сокращаем расходы на обслуживание оборудования и обеспечиваем высокую степень контроля за сохранностью качества и количества нефтепродуктов, исключив из процесса человеческий фактор. К 2021 году мы планируем подключить к мониторинговому центру оборудование всех сервисных и автоматических станций сети - от кофемашин до топливных резервуаров", - отметил директор по региональным продажам "Газпром нефти" Александр Крылов.