"Россети" предложили владельцам электрозаправок подключиться к своей цифровой экосистеме

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Группа "Россети" предложила независимым владельцам зарядных станций присоединиться к цифровой экосистеме группы "Россети" в области электротранспорта, сообщила группа.

"Нами будет предложен для всех потребителей программный продукт, который позволит собственнику зарядных станций монетизировать услуги по зарядке, получать полную информацию о состоянии станции, контролировать кто на ней заряжается, резервировать ее для владельца электромобиля. Мы также готовы предложить услуги "под ключ" по установке, подключению, обслуживанию, ремонтам зарядных станций и всего остального, что необходимо для успешной эксплуатации зарядных станций", - сказал заместитель генерального директора по операционной деятельности "Россетей" Константин Михайлик. Его слова приведены в сообщении.

Группа реализует масштабный проект в Москве и будет тиражировать опыт контрактов жизненного цикла на другие регионы. "Сейчас мы прорабатываем проект зарядной инфраструктуры для городского электротранспорта в Кемеровской области, запускаем работу по регионам ЦФО", - отметил Михайлик.

Накопленный опыт позволит обеспечить потенциальным собственникам зарядных станций как проектирование, так и проведение строительно-монтажных работ на самом высоком уровне и создать полноценную экосистему зарядной инфраструктуры в городе, за городом и на воде, создавая полный набор продуктов, уточнили в группе.

"Через несколько лет у нас появится новый потребитель в лице владельцев электротранспорта с гибким графиком потребления, который захочет стать частью энергосистемы и получить возможность управлять спросом на электроэнергию путем возврата ее в сеть <...> Нам не понадобится строить много новых мощных электростанций, мы будем рассматривать электромобили как передвижные источники электроэнергии", - отметил заместитель генерального директора.

Ранее сообщалось, группа планирует до 2024 года создать сеть из более 770 электрозарядных станций в 30 крупных городах и на 30 автомагистралях.

Целевой показатель программы по городам от 10 и более зарядных станций в каждом из городов, в зависимости от численности жителей.