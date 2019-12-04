Комитет Госдумы одобрил ко II чтению законопроект о ликвидации унитарных предприятий

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект, предусматривающий запрет на создание новых и ликвидацию либо реорганизацию существующих унитарных предприятий.

Законопроект был подготовлен Федеральной антимонопольной службой, внесен в Госдуму правительством и принят Госдумой в первом чтении 11 декабря 2018 года. Согласно редакции документа, принятого в первом чтении, к 1 января 2021 года государственные и муниципальные унитарные предприятия (ГУП и МУП), созданные до вступления в силу соответствующих норм и действующие на конкурентных товарных рынках, будут ликвидированы или реорганизованы.

При подготовке законопроекта ко второму чтению этот переходный период было решено продлить до 1 января 2023 года.

Запрет на создание ГУП и МУП не коснется случаев, когда оно предусмотрено федеральным законом, актом президента РФ или правительства. Исключение также составят унитарные предприятия, созданные в целях национальной безопасности и обороны.

Большая часть унитарных предприятий работают в сферах с развитой конкуренцией - в теплоснабжении, водоснабжении, водоотведении, управлении жилым фондом, торговли и оказания услуг, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

На 1 января 2018 года в России насчитывалось более 18,6 тыс. унитарных предприятий, что на 39% больше, чем на 1 января 2013 года, свидетельствуют данные ФАС.

Поправки ко второму чтению

Как подчеркнул глава комитета Сергей Жигарев, к законопроекту поступило 86 поправок, 28 из которых рекомендованы комитетом к принятию, а 58 - к отклонению.

По его словам, концепция правительства, которая предусматривает сокращение количества унитарных предприятий, ко второму чтению сохранена. "В результате доработки законопроекта существенно расширен перечень основания для создания унитарных предприятий - это случаи обеспечения жизнедеятельности в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, обеспечение деятельности по развитию культуры, искусства и кинематографии и сохранению культурных ценностей, обеспечение деятельности за пределами территории РФ ряда федеральных органов исполнительной власти и корпорации "Росатом". Запрет деятельности унитарных предприятий будет действовать только на конкурентных рынках, это позволит избежать ликвидации ГУПов и МУПов на социально значимых рынках, на которых отсутствуют частные коммерческие субъекты", - сказал Жигарев.

По инициативе членов Совета Федерации законопроект дополнен нормами, предусматривающими возможность принятия правительством РФ по мотивированному представлению главы субъекта РФ решения о создании или сохранении унитарного предприятия, если это необходимо для устранения последствий чрезвычайной ситуации либо недопущения угрозы нормальной жизни населения в регионе. Еще одной новацией законопроекта стало смягчение последствий нарушений антимонопольного законодательства для унитарных предприятий по сравнению с редакцией, внесенной правительством РФ ранее, сообщил Жигарев.

Предусмотрено, что в случае нарушения антимонопольного законодательства учредителям унитарных предприятий выдается предупреждение о прекращении неразрешенных видов деятельности либо ликвидации предприятия. Одновременно внесены поправки об исключении необходимости получения разрешения антимонопольного органа для регистрации унитарного предприятия.

История вопроса

22 ноября 2018 года Госдума переносила рассмотрение этого законопроекта в первом чтении из-за отсутствия антикоррупционной экспертизы проекта и других документов, которые, по словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, не были представлены в профильный комитет согласно процедуре.

6 декабря были проведены парламентские слушания, в ходе которых представители Федеральной антимонопольной службы (ФАС) напомнили, что президент РФ Владимир Путин просил определиться с будущим ФГУПов и МУПов, и эта тема входит также в национальный план развития конкуренции.

Из-под действия такого закона в случае его принятия будут выведены все ФГУПы, связанные с культурной сферой - соответствующая договоренность была достигнута после встречи главы ФАС Игоря Артемьева с депутатами фракции "Единая Россия". В ходе заседания Госдумы представители фракций согласились с тем, что законопроект можно доработать ко второму чтению.