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Власти Ленобласти планируют оформить землю под новый аэропорт до конца января 2020 года

Губернатор региона Александр Дрозденко отметил, что оформление необходимо до начала работ, чтобы регион мог гарантировать инвестору реализацию проекта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Власти Ленинградской области рассчитывают решить вопрос по оформлению земельного участка и объектов недвижимости бывшего военного аэродрома в собственность региона для создания нового гражданского аэропорта Сиверский до конца января 2020 года, сообщил на пресс-конференции губернатор Александр Дрозденко.

"Министерство обороны приняло решение о передаче земельного участка и объектов недвижимости Ленинградской области для последующего создания аэропорта. Решение принято, но документально еще не подтверждено. <…> Надеюсь, что она [эта ситуация] разрешится в декабре-январе", - сказал он.

Дрозденко отметил, что оформление необходимо до начала работ, чтобы регион мог гарантировать инвестору реализацию проекта. По его словам, пока процесс "подзатянулся из-за долгого хождения документов".

Строительство нового аэропорта входит в Стратегию социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года. С 2016 года ведется работа по передаче комплекса аэродрома в ведение региона для последующей реализации инвестиционного проекта по строительству аэропорта для лоукостеров. В декабре 2018 года по поручению Дрозденко сформирована рабочая группа с участием представителей областного правительства, которая будет заниматься вопросами создания аэропорта.

Сиверский - военный аэродром, построенный в 1937 году в Гатчинском районе Ленинградской области. Изначально он был предназначен для эксплуатации истребителей и истребителей-бомбардировщиков, в 1977 году построена запасная взлетно-посадочная полоса с искусственным покрытием.

В январе этого года Дрозденко сообщал, что реализация проекта аэропорта "переходит в открытую фазу", а в пресс-службе регионального правительства ТАСС сообщали, что губернатор встречался с гендиректором компании-инвестора "Евросиб" Дмитрием Никитиным, который представил главе региона дорожную карту проекта.

Теги
Дрозденко, Александр ЮрьевичРоссияЛенинградская область
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