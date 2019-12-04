Власти Ленобласти планируют оформить землю под новый аэропорт до конца января 2020 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Власти Ленинградской области рассчитывают решить вопрос по оформлению земельного участка и объектов недвижимости бывшего военного аэродрома в собственность региона для создания нового гражданского аэропорта Сиверский до конца января 2020 года, сообщил на пресс-конференции губернатор Александр Дрозденко.

"Министерство обороны приняло решение о передаче земельного участка и объектов недвижимости Ленинградской области для последующего создания аэропорта. Решение принято, но документально еще не подтверждено. <…> Надеюсь, что она [эта ситуация] разрешится в декабре-январе", - сказал он.

Дрозденко отметил, что оформление необходимо до начала работ, чтобы регион мог гарантировать инвестору реализацию проекта. По его словам, пока процесс "подзатянулся из-за долгого хождения документов".

Строительство нового аэропорта входит в Стратегию социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года. С 2016 года ведется работа по передаче комплекса аэродрома в ведение региона для последующей реализации инвестиционного проекта по строительству аэропорта для лоукостеров. В декабре 2018 года по поручению Дрозденко сформирована рабочая группа с участием представителей областного правительства, которая будет заниматься вопросами создания аэропорта.

Сиверский - военный аэродром, построенный в 1937 году в Гатчинском районе Ленинградской области. Изначально он был предназначен для эксплуатации истребителей и истребителей-бомбардировщиков, в 1977 году построена запасная взлетно-посадочная полоса с искусственным покрытием.

В январе этого года Дрозденко сообщал, что реализация проекта аэропорта "переходит в открытую фазу", а в пресс-службе регионального правительства ТАСС сообщали, что губернатор встречался с гендиректором компании-инвестора "Евросиб" Дмитрием Никитиным, который представил главе региона дорожную карту проекта.