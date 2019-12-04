В Ленобласти предложили два участка под строительство депо для петербургского метро

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Власти Ленинградской области предложили правительству Санкт-Петербурга два участка под строительство нового электродепо для городского метрополитена, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на пресс-конференции по итогам года.

"Мы предложили правительству Санкт-Петербурга две территории под строительство станции сортировки (электродепо - прим. ТАСС). Одну, недалеко от Кудрово, далее по Мурманскому шоссе, через кольцевую автодорогу. Вторая территория, в которой мы больше заинтересованы, расположена в районе "Уткиной Заводи", чтобы там появилась новая станция метро открытого (наземного - прим. ТАСС) типа по аналогии со станцией "Девяткино", - сказал Дрозденко

Глава Ленинградской области также выразил обеспокоенность соблюдением сроков строительства станции "Кудрово". "Идут споры вокруг финансирования строительства станции ["Кудрово"] и мы переживаем как бы эти проблемы с вопросом финансирования не отодвинули срок сдачи", - сказал он.

По словам Дрозденко, подземные работы в районе будущей станции уже ведутся, строятся вентиляционные шахты в районе территории, где должен быть вестибюль "Кудрово". Сроки сдачи пока сохраняются. Ввод объекта в одноименном областном населенном пункте запланирован на 2025 год.

Станция "Кудрово" станет второй станцией Петербургского метрополитена на территории Ленинградской области (после "Девяткино"). Она поможет решить транспортные проблемы быстро растущего города Кудрово с населением до 50 тысяч человек. Большинство жителей Кудрова ежедневно ездят в Санкт-Петербург, а ближайшая станция метро ("Улица Дыбенко") расположена в 2 километрах от населенного пункта.