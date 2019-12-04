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Эксперты предупредили о росте цен на тепличные овощи в 2020 году

Рост в 5% будет, заявил президент ассоциации "Теплицы России" Алексей Ситников

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Стоимость тепличных овощей по итогам 2019 года снизится по сравнению с ценой в 2018 году, а в 2020 году может вырасти на 5%. Такую оценку в кулуарах форума "Тепличные комплексы России и СНГ" высказал журналистам президент ассоциации "Теплицы России" Алексей Ситников.

"Рост в 5% будет в следующем году. В этом году роста не будет, ситуация показывает, что есть даже некоторое снижение. Пока у многих производителей, членов нашей ассоциации, очень сильное снижение в третьем - четвертом кварталах, дефляция к прошлому году", - сказал он.

По словам Ситникова, в первую очередь, снижается стоимость огурцов, что становится не очень хорошей ситуацией для производителей. "Рост цены (например, в следующем году - прим. ТАСС) возможен только при условии роста покупательной способности населения. Мы-то не можем на это влиять, мы готовы поднимать цены, но потребитель по этой цене не готов покупать", - сказал он.

Ситников подчеркнул, что в любом случае в следующем году не стоит ждать резкого роста цен. "Наша задача - прийти к здоровому балансу между интересами потребителя и производителя, чтобы рост хотя бы обеспечивал покрытие издержек, возникающих в связи с ростом цен на энергоносители", - сказал он, отметив, что рост стоимости газа традиционно составляет около 6%, а стоимость электроэнергии является более волатильной.

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