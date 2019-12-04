Минэнерго перенесло завершение инвентаризации месторождений на I полугодие 2020 года

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Министерство энергетики России продолжит работу над инвентаризацией месторождений и запасов в первой половине 2020 года, предварительные результаты требуют дальнейшего подтверждения. Об этом сообщил журналистам заместитель директора департамента добычи и транспортировки нефти и газа Андрей Терешок.

"Мы решили, что мы продолжим работу в 2020 году. У нас есть консолидированная позиция с Минприроды, мы усиливаем блок, связанный с детализацией расчетов, в том числе по скважинам, определением критериев, в соответствии с которыми будут предоставляться стимулы. Для этой работы нам нужна первая половина 2020 года. В этом году есть предварительные данные, но нам нужна дальнейшая верификация", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Минэнерго завершит инвентаризацию месторождений до 1 декабря 2019 года.

Министерство природных ресурсов и экологии ранее направило в Минэнерго доклад об итогах инвентаризации месторождений углеводородов с запасами свыше 5 млн тонн.

В конце октября 2019 года вице-премьер РФ Дмитрий Козак сообщал, что Минэнерго подготовило проект дорожной карты по инвентаризации нефтяных месторождений в России для стимулирования трудноизвлекаемых запасов нефти. Первым шагом в этом направлении, по его словам, должно быть утверждение единой методики вместе с Минприроды. В дальнейшем на основе инвентаризации должны быть проработаны механизмы дифференцированной нагрузки и стимулирования нефтедобытчиков.