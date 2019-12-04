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Приморский край расширит географию сотрудничества и укрепит связи с югом Китая

Делегация российских бизнесменов недавно провела серию успешных переговоров в Гуанчжоу, в результате которых компании подписали соглашения о намерениях по привлечению инвестиций в переработку леса

ПЕКИН, 4 декабря. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Администрация Приморского края планирует диверсифицировать межрегиональные экономические связи с Китаем и в ближайшем будущем сделать акцент на инвестиционном взаимодействии в сфере обрабатывающей промышленности с провинциями юга КНР. Об этом сообщил в среду ТАСС заместитель директора департамента международного сотрудничества Приморского края Алексей Колмогоров.

"Помимо того, что мы стараемся продвигать наши интересы в Северо-Восточном Китае, мы стремимся развивать географию нашего сотрудничества и через провинции северо-востока КНР выходить на другие китайские регионы, - рассказал он. - В этом нам очень помогает провинция Хэйлунцзян, через которую мы вышли на южную провинцию Гуандун".

Как отметил чиновник, администрация Приморского края уже провела несколько встреч с китайскими инвесторами и предпринимателями.

"Они очень заинтересованы в выходе на рынок Приморского края. Недавно делегация российских бизнесменов во главе с директором департамента международного сотрудничества нашего региона Алексеем Старичковым ездила в город Гуанчжоу (административный центр Гуандуна), где провела серию успешных переговоров с китайским бизнесом. Был форум и точечные встречи, которые нам помогли организовать Агентство по привлечению инвестиций Дальнего Востока и торговое представительство РФ в Пекине", - уточнил Колмогоров.

По его словам, встречи прошли успешно: компании подписали соглашения о намерениях, в частности по привлечению инвестиций в переработку леса. Замглавы департамента сообщил, что значительный интерес к взаимодействию с Приморьем проявляют и южнокитайские компании рыбной промышленности, занимающиеся переработкой сырья.

"Думаю, что сотрудничество с провинциями юга Китая будет развиваться, у нас в планах проведение дней Приморского края за рубежом. В следующем году мы планируем провести дни Приморского края в Японии, - сказал он. - Мы развиваем географию нашего взаимодействия, существует реальный интерес. Мы стараемся приблизить Приморский край к нашим потенциальным партнерам".

Теги
ЯпонияРоссияКитайПриморский крайДальний Восток
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