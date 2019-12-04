Власти Гонконга приняли пакет мер по стимулированию экономики

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 4 декабря. /ТАСС/. Администрация Гонконга объявила в среду о принятии нового, четвертого за последние месяцы, пакета мер по стимулированию экономики на сумму 3,3 млрд гонконгских долларов ($425 млн). Нововведение направлено на поддержку малых и средних предприятий в условиях кризиса, спровоцированного затяжными массовыми протестами, сообщил секретарь по финансовым вопросам Пол Чан.

"Новый раунд мер поможет малым и средним предприятиям улучшить движение ликвидных средств. Наша цель - поддержать компании, сохранить рабочие места, укрепить уверенность инвесторов", - цитирует чиновника газета South China Morning Post.

Речь идет о налоговых рассрочках для физических и юридических лиц, предоставлении субсидий предпринимателям на оплату коммунальных платежей и ряде других мер.

Власти Гонконга озабочены ухудшением экономической ситуации в Гонконге на фоне протестных акций и беспорядков, продолжающихся здесь полгода. На этом фоне объем розничных продаж в октябре сократился на 24,3% в годовом исчислении, что стало рекордным показателем. С третьего квартала местная экономика вступила в стадию технической рецессии.

В понедельник Пол Чан предупредил, что в текущем финансовом году Гонконг впервые за 15 лет может столкнуться с дефицитом бюджета, а темпы роста ВВП потеряют 2 процентных пункта. Согласно последнему правительственному прогнозу, опубликованному в середине ноября, Гонконг по итогам текущего года впервые за последние десять лет ждет сокращение экономического роста на уровне 1,3%.

В середине августа правительство Гонконга инициировало пакет мер по стимулированию экономики и социальной поддержке населения на общую сумму почти $2,5 млрд. В сентябре и октябре были приняты еще два пакета таких мер на сумму $178 млн и $255 млн, соответственно. Речь, в частности, идет о поддержке транспортного сектора, предприятий торговли и общественного питания, которые заметно пострадали от нынешнего кризиса.