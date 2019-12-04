Китай заинтересовался российским нейрокомплексом по снятию стресса

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Аэрокосмическая отрасль Китая заинтересовалась комплексом по снятию стресса, разработанным при участии Томского госуниверситета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР). Достигнута предварительная договоренность с китайской стороной о создании подобного комплекса, который совмещает нейротехнологии и технологии виртуальной реальности, для контроля предстартовых состояний у космонавтов, сообщает в среду пресс-служба вуза.

"Специалисты томской компании Neuromech совместно с учеными ТУСУР объединили биодатчики с приборами виртуальной реальности - очками Oculus Quest, которые могут работать без связи с компьютером. Для проведения специальных упражнений в виртуальной реальности создали программные блоки - небольшие локации, направленные на расслабление человека или, наоборот, концентрацию внимания. Человек надевает очки и датчики, попадает в виртуальной реальности в определенную локацию, где совершает действия - концентрируется или расслабляется и тем самым может менять какие-то объекты в виртуальной реальности силой мысли. Благодаря работающей в комплексе биологической обратной связи у человека закрепляется положительный отклик на осуществляемые действия. Таким образом, в зависимости от упражнений он учится либо быстро успокаиваться, либо быстро концентрироваться для ускоренного принятия сложных решений", - приводятся в сообщении слова доцента ТУСУР Юлии Лободы.

В конце ноября она продемонстрировала комплекс на китайско-российском инженерно-техническом форуме "Инновационная авиакосмическая отрасль, разделяющая будущее" в провинции Фуцзянь. По результатам встречи была достигнута предварительная договоренность с китайской стороной о создании подобного комплекса для контроля предстартовых состояний у космонавтов и пилотов. "Они заинтересовались в использовании подобного комплекса в качестве дополнительной психологической подготовки космонавтов и пилотов к полету, а также для применения непосредственно в космическом пространстве", - цитируется Лобода.

По ее словам, разработка прошла апробацию в Федеральном Сибирском научно-клиническом центре Федерального медико-биологического агентства России в Красноярске, где подтвержден положительный эффект по снижению стресса при использовании комплекса. "Разработчики подали заявку на международный патент, поскольку аналогов данной разработки в мире нет", - резюмировала она.