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Более 25 млрд рублей направят в Подмосковье на меры поддержки промышленности до 2022 года

Около 7,6 млрд рублей выделят для создания новых мер поддержки

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Власти Московской области планируют направить более 25 млрд рублей на меры поддержки промышленности в регионе в период с 2020 года по 2022 год. Около трети выделяемых средств предусматриваются для создания новых мер поддержки, об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Министерства экономики и финансов Подмосковья.

"На меры поддержки промышленности без учета налоговых льгот в Подмосковье в 2017-2018 годы было направлено 11,2 млрд рублей, в 2020-2022 годы на действующие меры запланировано выделить 17,8 млрд рублей и 7,6 млрд рублей - на новые меры", - говорится в сообщении.

По словам первого заместителя министра экономики и финансов Московской области Екатерины Зиновьевой, которую цитирует пресс-служба, в настоящее время в регионе наиболее эффективной и быстрой по отдаче мерой поддержки является субсидирование инженерной инфраструктуры. К более капиталоемким относится, например, такая мера поддержки как субсидирование капитальных затрат инвесторов. Зиновьева добавила, что действующие и новые меры поддержки бизнеса в регионе способствуют развитию государственно-частного партнерства в Подмосковье.

"В настоящее время в Московской области действуют 39 соглашений в формате государственно-частного партнерства, общий объем инвестиций - более 84 млрд рублей. Таким образом, те меры поддержки, которые принимает Подмосковье, оценивая их бюджетную и экономическую эффективность, дают возможность очень успешно работать в формате государственно-частного партнерства", - приводятся в материале слова Зиновьевой.

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