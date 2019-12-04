Дрозденко заявил, что станция метро "Девяткино" не справляется с растущим пассажиропотоком

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Станция "Девяткино" - пока единственная станция метрополитена Петербурга, которая работает на территории Ленинградской области - не справляется с активно растущим пассажиропотоком в часы пик и нуждается в реконструкциии, сообщил в среду губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на пресс-конференции по итогам года.

"Когда строилась эта станция, там была маленькая деревня "Мурино" и небольшой поселок "Девяткино", я не говорю про саму платформу, я говорю про выход из метро, который очень узкий. Сегодня, когда тысяча людей идет туда утром и тысяча выходит вечером, там создается большая давка. Необходимо расширить вход в метро и разграничить потоки на вход и на выход. Мы также готовы в этих работах участвовать, но проектировать и утверждать должен метрополитен Санкт-Петербурга", - отметил Дрозденко.

Станция метро "Девяткино" была открыта в 1978 году в поселке Мурино Всеволожского района. В районе станции к 2022 году планируется завершить строительство первого этапа одноименного транспортно-пересадочного узла, который будет включать обновленный автобусный вокзал, с последующим его объединением со станцией метро и железнодорожной станцией. На месте вокзальной площади инвестор намерен открыть коммерческую зону, которая очистит площадь от существующих торговых павильонов. Совокупные инвестиции компании "Гатчинапассажиратотранс" в проект составят 237,6 млн рублей.

По оценкам областного управления по транспорту, ежедневный пассажиропоток будущего ТПУ составит почти 62 тыс. человек. Проектной документацией предусмотрено строительство подземного и наземных пешеходных переходов, которые обеспечат короткий и безопасный путь к метро для пешехода.

Согласно плану развития петербургского метрополитена, вторая станция на территории соседнего субъекта должна появиться к 2025 году. Станция "Кудрово" станет продолжением Лахтинско-Правобережной линии или четвертой линии подземки. Станция будет расположена на территории одноименной деревни в агломерации Петербурга, где ведется активное жилищное строительство. Строительство станции поможет решить транспортные проблемы населенного пункта, где большинство жителей ежедневно ездят в Петербург.