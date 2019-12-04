Дума запрещает использовать декларации участников амнистии капитала как доказательства

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Госдума в среду приняла в первом чтении законопроект, согласно которому поданная в рамках так называемой амнистии капиталов декларация не может служить доказательством в рамках уголовного дела. За это решение проголосовали 357 депутатов, 35 выступили против.

Законопроектом предлагается предусмотреть в Уголовно-процессуальном кодексе (УПК) прямую норму, согласно которой декларация, поданная в ходе амнистии капиталов, не может расцениваться как допустимое доказательство в рамках уголовного судопроизводства. Помимо этого, статью 164 УПК РФ, устанавливающую общие правила производства следственных действий, предлагается дополнить запретом на изъятие соответствующей специальной декларации при производстве следственных действий по уголовным делам о преступлениях в сфере предпринимательства.

Как отметил ранее один из авторов инициативы, глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, "в ходе предварительного следствия и в рамках доследственной проверки возникают случаи, когда специальная декларация, поданная в рамках амнистии капиталов, необоснованно изымается и используется в дальнейшем в качестве доказательств по уголовному делу, а в некоторых случаях - и в качестве повода для возбуждения уголовных дел", несмотря на предусмотренные в законодательстве гарантии защиты предпринимателей от необоснованного уголовного преследования.

В свою очередь другой инициатор законопроекта - глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров - в своем выступлении на заседании в среду заметил, что закон об амнистии капиталов уже сейчас запрещает использовать декларации в качестве доказательства по уголовным, налоговым и административным делам. "Однако вдруг неожиданно выяснилось, что, когда чего-то очень хочется, но нельзя, значит можно, - продолжил депутат. - Почти три года никто декларации не мог изъять, и вдруг появилось одно дело, где декларация была изъята".

Институт амнистии капиталов действует с 2015 года, он предусматривает механизм добровольного декларирования своих активов, контролируемых иностранных компаний и счетов в иностранных банках. При этом подавшие декларацию лица освобождаются от административной, налоговой и уголовной ответственности за преступления налоговой направленности. Всего было предусмотрено три этапа декларирования, последний завершится 29 февраля 2020 года.

Дело Израйлита

Смольнинский суд Санкт-Петербурга в ноябре отказал защите обвиняемого в хищениях совладельца компании "Усть-Луга" Валерия Израйлита в исключении из дела добровольной декларации со сведениями о зарубежных активах.

Материалы добровольной декларации сведений о зарубежных активах стали основой для обвинения Израйлита в выводе по подложным документам средств на развитие порта Усть-Луга. Сотрудники УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области узнали из переписки, что в начале 2016 года Израйлит подал декларацию об амнистии. После разрешения суда на выемку декларации в ФНС сотрудники УФСБ получили ее.

Израйлит был задержан в декабре 2016 года, с 2016 года он находится в СИЗО. На этой неделе Смольнинский районный суд Петербурга отказал защите Израйлита и не стал смягчать ему меру пресечения, срок содержания под стражей продлен на три с половиной месяца.

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов неоднократно заявлял, что считает нарушением закона об амнистии капиталов возбуждение уголовного дела против Израйлита по материалам добровольной декларации сведений о зарубежных активах.

Решение Верховного суда

Выступая на заседании, Макаров напомнил, что 30 октября президиум Верховного суда РФ дал разъяснение об абсолютном запрете использовать декларации, которые были получены в рамках амнистии капиталов, как доказательства по уголовным делам. Кроме того, следователи и иные органы не вправе получать доступ к декларациям по амнистии капиталов даже по решению суда.

"Но проходит пара дней после решения Верховного суда, которое является обязательным для всех судов, и Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга говорит: Господи, какая разница", - продолжил депутат. "В нашу компетенцию входит внести соответствующие изменения в УПК в точном соответствии с тем законом [об амнистии капиталов], который мы принимали, и в точном соответствии с тем, что сказал Верховный суд", - добавил он.

Отвечая на вопросы коллег, Макаров заметил, что речь идет о единственном случае изъятия декларации. "Наш закон не имеет к конкретному уголовному делу никакого отношения, - подчеркнул глава комитета. - Мне не хотелось бы озвучивать конкретные фамилии и дела, но сам по себе факт нарушения закона и использования доказательств с нарушением закона является абсолютно недопустимым".

Фракции "Единая Россия" и ЛДПР законопроект поддержали, но против выступили депутаты от КПРФ. Как утверждал член фракции Алексей Куринный, инициатива направлена на защиту лиц, которые вывезли за рубеж незаконно полученный доходы.

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