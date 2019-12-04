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Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП России на 2019 год

Согласно прогнозу экспертов ВБ, в 2019 году и до конца 2021 года продолжится снижение умеренного уровня бедности

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Всемирный банк повысил прогноз роста российской экономики на 2019 год с 1% до 1,2%, в 2020 году рост ВВП составит - 1,6%, а в 2021 году - 1,8%. Такая информация следует из опубликованного доклада Всемирного банка.

"Слабая динамика экономического роста, отмечавшаяся в первом полугодии 2019 года, сменилась ускорением роста в III квартале года на уровне 1,7% год к году, что было обусловлено смягчением денежно-кредитной политики, ускорением расходования средств государственного бюджета и некоторыми конъюнктурными факторами. В этой связи наш прогноз на 2019 год скорректирован в сторону повышения до 1,2% (по сравнению предыдущей оценкой в 1%). Прогноз экономического роста в 2020 году - 1,6%, а в 2021 году - 1,8%", - отмечают эксперты Всемирного банка.

Эксперты Всемирного банка прогнозируют, что в 2019 году и до конца 2021 года продолжится снижение умеренного уровня бедности, однако необходимо будет проводить мониторинг состояния уязвимых слоев населения.

При этом к основным рискам, сопутствующим прогнозу экономического роста, относятся ослабление мировой экономики, усиление торговой напряженности, а также внутренние факторы.

"Россия подвержена влиянию внешних шоков через внешнеторговые, финансовые каналы и сырьевые рынки. Россия также остается уязвимой к введению возможных дополнительных экономических санкций, которые могут повлечь за собой дальнейшее сокращение внутренних и внешних частных инвестиций. Опорой для роста инвестиций служит успешная и эффективная реализация государственных инициатив в области инфраструктуры", - отмечается в докладе.

Вклад нацпроектов в рост ВВП

Как ожидается, вклад в динамику ВВП РФ реализации национальных проектов составит около 0,1 п. п. в 2020 году, в 2021 году - около 0,2-0,3 п. п. "Согласно нашим прогнозам, в 2020 году вклад национальных проектов в ВВП составит около 0,1 процентного пункта, а в 2021 году - 0,2-0,3 процентного пункта по мере ослабления негативного влияния повышения НДС и ускорения темпов реализации инфраструктурных проектов", - отмечают эксперты Всемирного банка.

В докладе указано, что реализация национальных проектов в 2019 году разворачивалась медленно, что отрицательно сказалось на инвестициях государственного сектора. В целом национальные проекты охватывают 78 федеральных проектов, для реализации которых в 2019 году правительство выделило 1,78 трлн рублей, в октябре темп расходования средств на национальные проекты ускорился. Так, освоено примерно 70% выделенных средств федерального бюджета.

"Наиболее существенные расходы бюджета выделены на финансирование проектов в области демографии и инфраструктуры. Вместе с тем объем освоения средств в рамках четырех проектов остается ниже 50%", - отмечается в докладе банка.

При этом эксперты Всемирного банка указывают, что хотя в случае эффективной реализации национальные проекты способны ускорить рост, их необходимо дополнить усилиями по развитию конкуренции, созданию единых условий для всех участников экономической деятельности и снижению роли государства в экономике.

"Важно также проводить работу по привлечению прямых иностранных инвестиций и снижению барьеров во внешней торговле. Россия сделала важные шаги по улучшению качества регуляторной среды, поднявшись на 28 позицию в глобальном рейтинге условий ведения бизнеса Doing Business. Однако по нескольким направлениям, включая "международную торговлю", "защиту миноритарных инвесторов" и "разрешение проблем неплатежеспособности", сохраняется отставание", - указано в докладе.

Снижение ключевой ставки

Эксперты ВБ ожидают дальнейшего постепенного снижения ключевой ставки Банком России на фоне замедления инфляции. 

"С начала года Банк России снижал ключевую ставку четыре раза: в июне, июле, сентябре и октябре. Она снизилась на 125 базисных пунктов, до 6,5% в годовом выражении, что находится в пределах установленного ЦБ РФ диапазона нейтральной ключевой ставки (6-7%). Главными причинами этих решений были дальнейшее замедление инфляции и слабый экономический рост. В условиях структурного профицита ликвидности банковского сектора, который вырос с 2,9 млрд рублей в начале января до 3,4 млрд рублей в середине ноября, этому способствовали операции Банка России, направленные на поглощение избытка ликвидности", - говорится в документе.

Кроме того, отмечает ВБ, Банк России дал сигнал о том, что вероятный диапазон нейтральной ключевой ставки составляет 6-7%, однако в дальнейшем эта оценка может быть пересмотрена с учетом внешних и внутренних факторов. "Следовательно, можно ожидать, что Банк России продолжит постепенное снижение ключевой ставки, принимая во внимание конъюнктуру мирового финансового рынка и динамику инфляции", - сообщается в докладе ВБ.

На заседании в октябре Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов - до 6,5% годовых на фоне более быстрого замедления инфляции. Регулятор также сохранил прогноз роста ВВП России в 2019-2022 годах: темпы будут увеличиваться с 0,8-1,3% в 2019 году до 2-3% в 2022 году.

Следующее опорное заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке пройдет 13 декабря. Это будет заключительное заседание в текущем году.

Инвестирование средств ФНБ

Инвестирование средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) после достижения его ликвидной частью порога в 7% ВВП может усилить зависимость экономики РФ от цен на энергоносители и повысить инфляционные риски, следует из доклада.

"В 2020 году ликвидная часть Фонда национального благосостояния (ФНБ) превысит 7%, что открывает правовые возможности для правительства инвестировать часть средств ФНБ в инфраструктурные проекты внутри страны. Однако значительные инвестиции внутри страны могут увеличить зависимость экономики от цен на энергоносители и повысить инфляционные риски", - сказано в материале.

Эксперты Всемирного банка также выделяют и внешние проинфляционные риски в России. По их мнению, опасность несут перспективы ухудшения роста мировой экономики, геополитические факторы, волатильность товарных и финансовых рынков, которые влияют на валютный курс.

В докладе ВБ указывается, что на фоне замедления инфляции Банк России продолжил смягчение денежно-кредитной политики. С начала года регулятор снижал ключевую ставку четыре раза: в июне, июле, сентябре и октябре. Сейчас ставка находится на уровне 6,5% годовых - в пределах установленного ЦБ диапазона нейтральной ключевой ставки 6-7%.

Главными причинами этих решений, полагают эксперты, были дальнейшее замедление инфляции и слабый экономический рост. Кроме того, Банк России дал сигнал о том, что вероятный диапазон нейтральной ключевой ставки составляет 6-7%, однако в дальнейшем эта оценка может быть пересмотрена с учетом внешних и внутренних факторов, отмечается в докладе ВБ.

В новость были внесены изменения (14:36 мск) — добавлена информация по тексту.

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