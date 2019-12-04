Всемирный банк: тенденция сокращения рабочей силы в России может продлиться до 2027 года

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Тенденция сокращения рабочей силы в РФ может продлиться до 2027 года, несмотря на повышение пенсионного возраста, следует из доклада Всемирного Банка об экономике России.

"Несмотря на повышение пенсионного возраста, тенденция сокращения рабочей силы может продлиться до 2027 года", - говорится в материале.

В банке отметили, что уровень занятости и доля экономически активного населения в России за последнее время несколько снизились, а безработица была близка к минимальному значению.

"В третьем квартале 2019 года численность занятых в абсолютном выражении сократилась на 800 тыс. человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 72,3 млн человек. Численность рабочей силы сократилась за тот же период еще больше - на 1 млн человек - и составила 75,6 млн человек. В третьем квартале 2019 года уровень занятости и доля экономически активного населения сократились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,5 п. п. и 0,7 п. п. и составили 59,7% и 62,5%, соответственно", - говорится в докладе.

Снижение экономической активности было в основном обусловлено старением населения, поскольку уровни занятости и экономической активности ниже среди старших поколений. Показатель снижается по мере увеличения доли этих возрастных групп. Это также согласуется с уровнем безработицы, который снизился в третьем квартале 2019 года на 0,2 п. п., до 4,4%, полагает Всемирный банк.

В докладе также отмечается, что к настоящему времени совокупная численность рабочей силы сократилась на 1,6 млн человек, а общая численность занятых в экономике - на 0,9 млн человек по сравнению с максимальными значениями, достигнутыми в 2015-2016 годы, что соответствует сокращению численности занятого населения на 1,5-2%.