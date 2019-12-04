Во Всемирном банке заявили о высоком риске закредитованности россиян

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Высокие темпы роста потребительского кредитования в РФ могут создавать риски финансовой стабильности, при этом пока не ясен эффект от принимаемых ЦБ РФ мер по "охлаждению" данного сегмента. Об этом говорится в материале Всемирного банка (ВБ) "Доклад об экономике России".

"Высокие темпы роста кредитования населения на фоне стагнации доходов могут создавать риски финансовой стабильности в случае ухудшения макроэкономических условий, поскольку заемщики с низкими доходами или обремененные несколькими кредитами, по-видимому, находятся под угрозой чрезмерной закредитованности. При этом пока еще неясно, какой эффект дадут меры Банка России по ограничению необеспеченного потребительского кредитования. Могут потребоваться дополнительные макропруденциальные меры, если темпы роста кредитования не замедлятся", - отмечается в докладе.

По мнению аналитиков Всемирного банка, в результате мер ЦБ может также снизиться качество портфелей необеспеченных кредитов банков и микрофинансовых организаций (МФО). Некоторые заемщики, которые для погашения задолженности брали кредиты в нескольких организациях, больше не смогут рефинансировать долги и могут столкнуться с трудностями возврата кредитов.

ВБ также отмечает низкий валютный риск, который достигается за счет того, что банковские портфели розничных кредитов практически полностью номинированы в рублях (0,7% - в иностранной валюте).

Однако двузначные темпы роста в сегменте ипотечного кредитования не вызывают у авторов доклада аналогичных опасений, поскольку принятые ранее меры регулирования дестимулируют банки выдавать высокорисковые ипотечные кредиты. После введения ЦБ надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам с первоначальным взносом менее 20%, доля новых кредитов с низким первоначальным взносом начала сокращаться: с 41% в начале года до 36% в середине года. И хотя она все еще достаточно высока, эксперты ожидают ее дальнейшего сокращения.

В этом году Банк России принял макропруденциальные меры, направленные на снижение темпов роста необеспеченного потребительского кредитования. С 1 октября 2019 года все банки и МФО обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) по займам выше 10 тыс. рублей - чем выше ПДН и процентная ставка по кредиту, тем больше надбавка к коэффициенту риска, применяемая к такому кредиту. Рост коэффициентов риска означает, что банку для обеспечения выдаваемых кредитов будет требоваться больше капитала, чем раньше. Это делает наращивание кредитования менее выгодным.

Такие меры были приняты после повышения надбавок к коэффициентам риска для необеспеченных кредитов с высокими ставками и ипотечных кредитов с высоким соотношением займа к залогу, которые Банк России ввел в 2018 году и в первой половине 2019 года.