{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Более 500 туристических компаний приняли участие в IV Форуме коммуникаций в туризме в Боао

На мероприятии рассмотрели передовые тенденции в использовании 5G и других технологий в сфере туризма, медийного маркетинга, защите и визуализации культурного наследия

БОАО /Китай/, 5 декабря. /ТАСС/. Свыше 500 туристических компаний и представителей бизнеса приняли участие в IV Боаоском форуме коммуникаций в туризме, который прошел в провинции Хайнань на юге Китая. Об этом сообщил портал "Наньхайван".

По его данным, более тысячи ученых и экспертов туристической отрасли в ходе форума в Боао рассмотрели передовые мировые тенденции в использовании 5G и других передовых технологий в сфере туризма, обменялись опытом в развитии турбизнеса, медийного маркетинга, защите и визуализации культурного наследия, устойчивом развитии культурной и туристической интеграции. В дискуссиях приняли участие профессор кафедры ЮНЕСКО Университета Кертина (Австралия) Эрик Малькольм Чэмпион, австралийский археолог, преподаватель культурного туризма Хилари Дю Кро, американский фотограф и блоггер Гари Арндт и другие.

"Туризм - это индустрия, которая несет в себе духовные и материальные ценности, при этом взаимодействие со сферой коммуникаций имеет естественную связь", - сказал заместитель начальника управления туризма, культуры, спорта, теле- и радиовещания провинции Хайнань Цао Юаньсин. "Хорошая коммуникация - это не только ключ к успешному развитию туризма, но и основа продвижения туристических продуктов", - подчеркнул он.

Выступая на форуме, вице-мэр города Цюнхай Ван Кэ напомнил об успешном проведении предыдущих трех форумов коммуникаций в туризме, прошедших в Боао. "В небольшом городке Боао, который 20 лет назад был неизвестной деревушкой, сегодня проходят мероприятия мирового уровня с участием известных деятелей культуры и экспертов", - отметил он.

IV Боаоский форум коммуникаций в туризме состоялся в рамках XX Хайнаньского международного карнавала, который проходит на острове с 22 ноября по 31 декабря. В ходе него в шести городах провинции проводятся культурные и музыкальные фестивали, концерты, спортивные соревнования и выставки. Завершится карнавал в новогоднюю ночь большим музыкальным концертом.

Теги
КитайХайнань
Реклама на ТАСС
"Газпром" и Монголия подписали меморандум о совместной оценке поставок газа из РФ в Китай
Ранее вице-премьер РФ Алексей Гордеев сообщил, что "Газпром" должен проработать новый маршрут газопровода в КНР через Монголию в течение полугода
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС