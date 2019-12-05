Более 500 туристических компаний приняли участие в IV Форуме коммуникаций в туризме в Боао

БОАО /Китай/, 5 декабря. /ТАСС/. Свыше 500 туристических компаний и представителей бизнеса приняли участие в IV Боаоском форуме коммуникаций в туризме, который прошел в провинции Хайнань на юге Китая. Об этом сообщил портал "Наньхайван".

По его данным, более тысячи ученых и экспертов туристической отрасли в ходе форума в Боао рассмотрели передовые мировые тенденции в использовании 5G и других передовых технологий в сфере туризма, обменялись опытом в развитии турбизнеса, медийного маркетинга, защите и визуализации культурного наследия, устойчивом развитии культурной и туристической интеграции. В дискуссиях приняли участие профессор кафедры ЮНЕСКО Университета Кертина (Австралия) Эрик Малькольм Чэмпион, австралийский археолог, преподаватель культурного туризма Хилари Дю Кро, американский фотограф и блоггер Гари Арндт и другие.

"Туризм - это индустрия, которая несет в себе духовные и материальные ценности, при этом взаимодействие со сферой коммуникаций имеет естественную связь", - сказал заместитель начальника управления туризма, культуры, спорта, теле- и радиовещания провинции Хайнань Цао Юаньсин. "Хорошая коммуникация - это не только ключ к успешному развитию туризма, но и основа продвижения туристических продуктов", - подчеркнул он.

Выступая на форуме, вице-мэр города Цюнхай Ван Кэ напомнил об успешном проведении предыдущих трех форумов коммуникаций в туризме, прошедших в Боао. "В небольшом городке Боао, который 20 лет назад был неизвестной деревушкой, сегодня проходят мероприятия мирового уровня с участием известных деятелей культуры и экспертов", - отметил он.

IV Боаоский форум коммуникаций в туризме состоялся в рамках XX Хайнаньского международного карнавала, который проходит на острове с 22 ноября по 31 декабря. В ходе него в шести городах провинции проводятся культурные и музыкальные фестивали, концерты, спортивные соревнования и выставки. Завершится карнавал в новогоднюю ночь большим музыкальным концертом.