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Первую партию пищевых соевых бобов из Приамурья в Южную Корею отправят в 2021 году

Объем партии составит 4 тыс. т

БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 декабря. /ТАСС/. Производитель сои в Амурской области отправит в Южную Корею первую партию пищевых соевых бобов, сообщается в среду на сайте правительства Приамурья. Маслоэкстракционный завод "Соя-АНК" (входит в "АНК-холдинг") выиграл тендер на поставку партии объемом 4 тыс. т в период с февраля по март 2021 года, это будет свежий урожай сои, выращенной в Приамурье в 2020 году.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе Министерства экономического развития и внешних связей Приамурья, при общем объеме экспорта амурской сои свыше 400 тыс. т в год партия в 4 тыс. т - объем небольшой. "Однако сам факт того, что отправка именно пищевых соевых бобов осуществляется в Южную Корею впервые в истории амурского экспорта соевых продуктов, делает его уникальным для региона", - подчеркнули в пресс-службе.

Руководитель отдела маркетинга "АНК-холдинга" Максим Малышев сообщил ТАСС, что для компании это большая партия - больше 10% ее годового валового сбора. Ранее она делала акцент в основном на экспорт уже готовой продукции после переработки сои - отправляла шрот в Японию, соевое масло в Китай, Южную Корею, Вьетнам, однако в связи с тем, что появился запрос на экспорт именно по соевым бобам, будет развивать и это направление. "Наши бобы - экологически чистый продукт, это ценится", - подчеркнул Малышев.

"АНК-холдинг" владеет более чем 40 тыс. га земли в четырех районах Амурской области, 33 тыс. га из которых - пашня. Ведущей для предприятия культурой является соя, помимо нее выращивается пшеница, ячмень и овес. Ежегодно урожай сои составляет более 35 тыс. т, на производстве сельхозпродукции занято более 380 человек. С 2014 года ведет свою деятельность высокотехнологичное предприятие: маслоэкстракционный завод, выпускающий соевое масло, а также соевый шрот, продукция реализуется как на территории России, так и за рубежом.

Агропромышленный комплекс является важной составной частью экономики Амурской области и формирует 8% ее валового регионального продукта. За период с 2013 по 2018 годы объем валовой продукции сельского хозяйства в области вырос в полтора раза. Сейчас в Приамурье выращивается около 40% общего объема российской сои, бобовые - одна из основных статей экспорта региона.

Теги
РоссияАмурская область
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