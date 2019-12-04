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Орешкин: дополнительные госактивы для приватизации согласуют с профильными ведомствами

Глава Минэкономразвития отметил, что ведомство прорабатывает дополнительный перечень активов, которые можно было бы предложить рынку

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Решение по прогнозному плану приватизации госактивов на 2020-2022 годы будет принято после совещания первого вице-премьера, министра финансов РФ Антона Силуанова с отраслевыми ведомствами. Об этом заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

"С Министерством финансов мы уже позицию [по приватизации] согласовали. Будем проводить совещание с отраслевыми ведомствами, Антон Германович [Силуанов] их проведет. По итогам совещания будет финализированное решение", - сказал Орешкин.

В совещании примут участие Минэнерго, Минсельхоз и Минтранс, уточнил он.

Ранее представители Минфина и Минэкономразвития на заседании у Силуанова обсудили перечень дополнительных госактивов для приватизации в 2020-2022 годах.

Отмечалось, что для принятия решения по ряду компаний требуется проработка с профильными ведомствами с учетом консолидированной позиции Минфина и Минэкономразвития.

Пока программа приватизации на 2020-2022 годы предусматривает снижение доли государства в компаниях "Совкомфлот", "Русгидро", "Транснефть", "Ростелеком", "Россети" и "Объединенная зерновая компания".

Орешкин отмечал, что Минэкономразвития прорабатывает дополнительный перечень активов, которые можно было бы предложить рынку.

Теги
Силуанов, Антон ГермановичРоссияОрешкин, Максим Станиславович
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