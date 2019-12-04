Продажи AliExpress в "черную пятницу" в России стали рекордными

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Оборот AliExpress в "черную пятницу" в России стал рекордным за все время существования площадки и превысил треть от всех продаж российского е-commerce. Об этом говорится в сообщении AliExpress Россия.

В 2019 году "черная пятница" в России официально проходила с 29 ноября по 1 декабря (в прошлом году 23-25 ноября). По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), "черная пятница" в 2019 году принесла онлайн-ретейлерам рекордный доход - продажи онлайн в России за три дня распродаж выросли почти на 30%, до 22,3 млрд рублей против 17,4 млрд рублей за аналогичный период прошедшего года. Таким образом, оборот AliExpress в России за эти три дня превысил 7 млрд рублей.

"Оборот площадки превысил треть от всех продаж российского е-commerce в "черную пятницу" (по данным АКИТ). <...> Продажи в "черную пятницу" на AliExpress стали рекордными за все время существования платформы, - на 60% выше, чем годом ранее", - говорится в сообщении.

При этом 15% оборота пришлось на российских производителей, это на 70% больше, чем в прошлом году. Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и Краснодар оказались среди регионов, жители которых покупали наиболее активно.

Самыми популярными категориями на площадке были одежда, электроника, детские товары, товары для дома.

"Исторически для AliExpress основная распродажа - 11.11 ("день холостяка" - прим. ТАСС). В этом году в ней участвовало несколько тысяч наших новых продавцов, включая крупнейшие бренды, такие как "Мегафон" или Samsung, и "всемирный день шопинга" стал для России не менее знаковым, чем "черная пятница". При этом, несмотря на сильнейшие результаты 11.11, в том же месяце "черная пятница" стала для нас снова рекордной", - отметил генеральный директор AliExpress Россия Дмитрий Сергеев.

AliExpress Россия - совместное предприятие Alibaba Group, Mail.ru Group, "Мегафона" и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в сфере электронной социальной коммерции в России и СНГ. Компания создана 9 октября 2019 года.