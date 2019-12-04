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Володин: эксперимент по налогу на самозанятых надо распространить на регионы-реципиенты

По словам спикера Госдумы, подключение субъектов РФ к экспериментальному режиму должно быть "более объективным"

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Эксперимент по введению налога на самозанятых следует распространить в том числе на регионы с малой бюджетной обеспеченностью. Такое мнение в среду в ходе пленарного заседания Госдумы высказал ее спикер Вячеслав Володин.

При обсуждении законопроекта о расширении эксперимента на регионы-доноры и субъекты РФ с городами-миллионниками Володин призвал главу комитета по региональной политике Николая Харитонова внести постановление о распространении режима и на регионы-реципиенты. "Внесите предложение, чтобы постановление было при принятии [в третьем чтении] рассмотрено о том, что правильно было бы эксперимент в том числе распространить на регионы-реципиенты", - сказал председатель нижней палаты.

Подключение субъектов к экспериментальному режиму, считает он, должно быть "более объективным". "Исходя из нашей географии в том числе. Один регион на Дальнем Востоке, один - в Сибири, один - на Кавказе, в Южном федеральном округе", - пояснил Володин.

Согласно документу, принятому во втором чтении, налог на самозанятых с 1 января будет взиматься в Санкт-Петербурге, Воронежской, Волгоградской, Ленинградской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областях, Красноярском и Пермском краях, Башкирии, Ненецком, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах. "Те территории, о которых идет речь, это регионы-доноры, у них есть ресурсы дополнительные, причем огромные", - отметил спикер Госдумы, напомнив, что бюджетный разрыв между наиболее богатыми и бедными субъектами РФ составляет 7 раз.

Володин выразил уверенность, что в регионах-донорах эксперимент по введению налога на самозанятых пройдет успешно. "Мы же хотим понять с вами истинную ситуацию", - заключил он.

В настоящее время налог на самозанятых (налог на профессиональный доход) действует только на территории Москвы, Подмосковья, Калужской области и Татарстана. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% - при работе с компаниями.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссияХаритонов, Николай Михайлович
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