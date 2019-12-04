Вучич: Сербия рассчитывает на привлечение инвестиций для строительства газопровода

СОЧИ, 4 декабря. /ТАСС/. Завершение проекта по строительству в Сербии газопровода будет способствовать развитию экономики страны и привлечению значительных объемов инвестиций. Об этом заявил президент Республики Сербия Александар Вучич на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Мы многое вместе делали по строительству газопровода. Практически мы закончили газопровод через Сербию, это огромные инвестиции, большой шанс для развития нашей страны, для надежного будущего нашего народа", - сказал Вучич.

По его словам, Сербия также заинтересована в развитии проектов совместно с РЖД.

Вучич поблагодарил Путина и министра обороны РФ Сергея Шойгу за то, что благодаря их усилиям между двумя странами налажено военно-техническое сотрудничество. "Думаю, что нам еще многое надо сделать в будущем", - добавил он.