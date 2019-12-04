"Мегафон" не исключает строительства дата-центров в Арктике

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Компания "Мегафон" не исключает строительство дата-центров на территории арктической зоны РФ. Об этом сообщила компания.

Ранее совет директоров "Мегафона" одобрил участие в совместном предприятии (СП) с финским инфраструктурным оператором Cinia Oy путем покупки до 50% акций СП включительно. Предприятие будет выполнять ряд работ по строительству новой подводной высокоскоростной оптической линии, которая соединит Европу и Азию через Арктику.

"Прокладка трансарктического кабеля будет иметь существенное значение как для местного населения, так и для компаний топливно-энергетического комплекса России. <...> Доступ к скоростному интернету откроет перед ними возможности массового внедрения информационных технологий, автоматизации бизнес-процессов, распространения искусственного интеллекта и обработки больших массивов информации. Отдельным направлением может стать создание дата-центров в российской арктической зоне, так как низкие температуры идеальны для охлаждения, а строящаяся в Арктике инфраструктура позволит обеспечить их необходимыми мощностями", - говорится в сообщении.

О проекте

По данным компании, совместное предприятие - Arctic Link Development Oy - создано для реализации предпроектных работ до стадии морских изысканий при прокладке оптоволоконного кабеля по дну Северного Ледовитого океана. В рамках проекта с рабочим названием "Арктик коннект" будет проложен оптоволоконный кабель с пропускной способностью 200 Тбит/с. К моменту сдачи объекта в 2022-2023 г. он станет одним из самых мощных в мире. Кабель общей протяженностью 13,8 тыс. км протянется от Северной Европы до Японии, основная его часть длиной 11 тыс. км будет проложена вдоль берегов России под трассой Северного морского пути.

Необходимые инвестиции в строительство сети предварительно оцениваются в $0,8-1,2 млрд, точную сумма вложений станет известна после проведения исследований. Магистральная подводная волоконно-оптическая линия связи будет принадлежать международному консорциуму, включающему, в том числе российские компании.