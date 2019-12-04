"Россети" готовы привлекать иностранцев для цифровизации сетей с условием локализации

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Группа "Россети" открыта к кооперации со всеми поставщиками, в том числе с иностранными компаниями при условии локализации производства на территории России, в рамках реализации мероприятий цифровизации электросетевого комплекса. Об этом сообщил глава компании Павел Ливинский в ходе встречи с поставщиками в рамках международного форума "Электрические сети" (МФЭС).

"Россети", разработав и внедрив концепцию цифровой трансформации всей отрасли, сформировали основу нового рынка инновационного оборудования и технологий для электроэнергетики, пояснил топ-менеджер.

"Мы ставим задачу на базе существующих разработок создавать комплексные решения, которые позволяют менять облик отрасли и удешевлять функционирование инфраструктуры. Мы заинтересованы в том, чтобы задать производителям четкие стандарты, которые необходимы для реализации наших планов развития <...> Группа "Россети", будучи якорным заказчиком, могла способствовать созданию экспортоориентированной продукции, которая уже в среднесрочной перспективе была бы интересна внешним рынкам", - сказал топ-менеджер, чьи слова приводит пресс-служба компании.

В обсуждении приняли участие 73 ведущих российских и зарубежных компаний - производителей энергетического оборудования и программного обеспечения.

Цифровая трансформация

Совет директоров компании "Россети" в декабре 2018 года одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030". Программа реализуется, в том числе, в дочерних предприятиях "Россети Центр", "Россети Сибирь", "Россети Северо-Запад".

Реализация концепции позволит снизить операционные и инвестиционные расходы компании, сократить потери электроэнергии, повысить надежность, доступность электроснабжения и создать набор дополнительных услуг для клиентов.