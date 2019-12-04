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Дрозденко призвал Ford ускорить продажу автомобильного завода во Всеволожске

Производство автомобилей на заводе компании было остановлено в июне 2019 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко призвал компанию Ford Sollers ускорить процесс поиска инвесторов и продажи автомобильного завода во Всеволожске. Об этом он сообщил в среду на ежегодной пресс-конференции.

Производство автомобилей на заводе компании во Всеволожске Ленинградской области было остановлено в июне 2019 года. Как сообщил журналистам в том же месяце зампред областного правительства Дмитрий Ялов, в переговорах с Ford Sollers участвовали два потенциальных инвестора, готовых занять завод.

"Сегодня, к сожалению, мы не имеем инвестора, который придет на площадку Ford [во Всеволожске]. Этот вопрос в большей степени зависит от позиции Ford. Компании нужно принять правильное управленческое решение и сейчас [для ускорения процесса продажи завода]", - сказал Дрозденко. Штатная численность предприятия во Всеволожском районе до его закрытия составляла 940 человек.

Ford Sollers 3 июня завершил производство автомобилей на заводе в Набережных Челнах в Татарстане, где выпускали модели Ford Fiesta и Ford Ecosport. Площадка автоконцерна во Всеволожске производила две модели - Ford Focus и Ford Mondeo.

27 марта Ford Sollers объявил о намерении прекратить производство легковых автомобилей в России к концу июня 2019 года. Автозаводы во Всеволожске и Набережных Челнах, а также завод двигателей в Елабуге в Татарстане будут закрыты.

На базе последнего Ford и российский "Соллерс" создадут обновленное совместное предприятие, 51% в котором получит "Соллерс". Оно займется производством и продажей Ford Transit. При этом компания намерена сохранить дилерскую сеть во всех российских регионах.

Теги
Дрозденко, Александр ЮрьевичРоссияЛенинградская область
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