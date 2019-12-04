{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Газовый конфликт России и Украины
Обновлено 

Компании Украины обращаются к "Интер РАО" с предложениями о поставках электроэнергии

В компании сообщили, что готовы к сотрудничеству и открыты к торговым отношениям со всеми странами

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. "Интер РАО" готова к коммерческим поставкам электроэнергии в любые страны, в том числе и на Украину, так как получает от украинских компаний предложения о сотрудничестве в импорте российской электроэнергии. Об этом сообщили ТАСС в "Интер РАО".

"Хотелось бы обратить внимание на то, что мы открыты к торговым отношениям со всеми странами, в том числе с Украиной, ведь именно украинские компании обращаются к нам с предложениями о коммерческих поставках электроэнергии", - сказали в "Интер РАО".

Верховная рада 4 декабря приняла законопроект, согласно которому запрещается импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам. "Интер РАО" изучит соответствующие поправки в закон "О рынке электрической энергии" и примет решение о дальнейшем сотрудничестве в электроэнергетике между Москвой и Киевом, отметили в компании.

"Мы изучим поправки в законодательство Украины и примем соответствующее решение", - заявили в компании.

"Интер РАО" в IV квартале этого года начала тестовые поставки электроэнергии на Украину. Член правления - врио руководителя блока трейдинга ПАО "Интер РАО", председатель наблюдательного совета ассоциации "Совет производителей энергии" Александра Панина отметила, что коммерческие поставки электроэнергии осуществляются в небольших объемах.

По ее словам, к настоящему времени объем потребности Киева в импортируемой электроэнергии еще не определен, как и цены, по которым Украина будет покупать российскую электроэнергию.

Теги
УкраинаРоссияГазовый конфликт России и Украины
Реклама на ТАСС
Как Всемирный банк оценил российскую экономику? Максимально коротко (250 слов)
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС