Компании Украины обращаются к "Интер РАО" с предложениями о поставках электроэнергии

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. "Интер РАО" готова к коммерческим поставкам электроэнергии в любые страны, в том числе и на Украину, так как получает от украинских компаний предложения о сотрудничестве в импорте российской электроэнергии. Об этом сообщили ТАСС в "Интер РАО".

"Хотелось бы обратить внимание на то, что мы открыты к торговым отношениям со всеми странами, в том числе с Украиной, ведь именно украинские компании обращаются к нам с предложениями о коммерческих поставках электроэнергии", - сказали в "Интер РАО".

Верховная рада 4 декабря приняла законопроект, согласно которому запрещается импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам. "Интер РАО" изучит соответствующие поправки в закон "О рынке электрической энергии" и примет решение о дальнейшем сотрудничестве в электроэнергетике между Москвой и Киевом, отметили в компании.

"Мы изучим поправки в законодательство Украины и примем соответствующее решение", - заявили в компании.

"Интер РАО" в IV квартале этого года начала тестовые поставки электроэнергии на Украину. Член правления - врио руководителя блока трейдинга ПАО "Интер РАО", председатель наблюдательного совета ассоциации "Совет производителей энергии" Александра Панина отметила, что коммерческие поставки электроэнергии осуществляются в небольших объемах.

По ее словам, к настоящему времени объем потребности Киева в импортируемой электроэнергии еще не определен, как и цены, по которым Украина будет покупать российскую электроэнергию.