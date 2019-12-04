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Максимальная ставка по рублевым вкладам в III декаде ноября выросла до 6,13%

В Банке России отметили, что во второй декаде ноября ставка находилась на уровне 6,03%

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 крупнейших банках РФ, привлекающих наибольший объем депозитов, во третьей декаде ноября 2019 года возросла до 6,13%, говорится в материалах Банка России.

Для сравнения, во второй декаде ноября ставка находилась на уровне 6,03%, а в первой декаде составила 6,17%, свидетельствуют данные ЦБ.

В число банков, данные которых ЦБ использует для мониторинга ставок, входят Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Альфа-банк, банк "ФК Открытие", Промсвязьбанк и Россельхозбанк.

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