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Количество признанных банкротами граждан увеличилось в России за год на 70%

Этот показатель составил 161 тыс. человек

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Количество российских граждан, признанных банкротами, за 11 месяцев 2019 года выросло почти на 66 тыс., до 161 тыс. человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы юридической компании "Стопдолг".

"Прогноз, который мы делали на 2019 год, более чем оправдался: за 11 месяцев банкротами признано на 70% граждан больше, чем за аналогичный период прошлого года", - приводит пресс-служба слова директора компании "Стопдолг" Валентины Зебницкой.

В компании отметили, что связывают рост количества банкротов прежде всего с повышением информированности граждан о возможности списать долги. Заемщики проходят процедуру и начинают рекомендовать ее своим родственникам, друзьям и коллегам. "Если раньше мы очень часто сталкивались с непониманием сути банкротства и со стыдом - "что скажут люди", то сейчас все больше людей осознанно идут в процедуру, потому что имеют перед глазами живой пример", - пояснили в компании.

Наибольшее количество обанкротившихся граждан по-прежнему наблюдается в Москве (12 тыс.) и Московской области (9,6 тыс.), Санкт-Петербурге (7,6 тыс.), Башкортостане, Краснодарском крае. Количество дел о банкротстве в стране в расчете на 100 тыс. граждан на 1 декабря составляет 110 против 65 случаев по итогам 2018 года и 35 - в конце 2017 года. Вологодская область по данному показателю лидирует, здесь на 100 тыс. жителей приходится 277 дел.

"Коэффициент обанкроченности (количество дел о банкротстве в стране в расчете на 100 тыс. граждан - прим. ТАСС) отражает одновременно и общую социально-экономическую ситуацию, и активность юридических компаний в том или ином регионе, - пояснили в компании. - Например, Калмыкия и Пензенская области в этом году были названы [премьер-министром] Дмитрием Медведевым в числе наиболее проблемных. В то же время в Вологодской области, например, сложился целый "юридический кластер": здесь очень много небольших юридических компаний и частнопрактикующих юристов, отсюда и высокие показатели по количеству банкротств".

В компании ожидают, что динамика роста числа банкротств физлиц сохранится в следующем году на уровне 50-70%, то есть за 2020 год банкротами станут примерно 120 тыс. человек, а общее количество банкротов вплотную приблизится к 300 тыс.

Компания "Стопдолг" специализируется на защите прав заемщиков. Для анализа используются данные Единого федерального реестра сведений о банкротстве (ЕФРСБ), учитываются только банкротства физических лиц без учета ИП, фермерских хозяйств, юрлиц.

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