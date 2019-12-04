Рост продукции сельского хозяйства в КБР составит 5% по итогам 2019 года

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ /Ставропольский край/, 4 декабря. / ТАСС/. Рост объема продукции сельского хозяйства Кабардино-Балкарии (КБР) составит 5% по итогам 2019 года, сообщил в среду глава республики Казбек Коков на пленарном заседании бизнес-форума "Инвестируй в Кавказ".

"По итогам года мы ожидаем порядка 5% рост сельскохозяйственной продукции. Садов интенсивного типа сегодня у нас заложено порядка 12,5 тыс. га. В этом году собрали 300 тыс. тонн плодов и ягод, по овощной продукции - свыше 400 тыс. тонн. Также мы хорошо работаем в области переработки овощей, сегодня Кабардино-Балкария производит свыше 1 млн условных банок в день консервной продукции - по хранению, именно по современным технологиям, это порядка 210 тыс. тонн", - сказал Коков.

Он уточнил, что без государственной поддержки таких результатов регион не смог бы достигнуть. "Чтобы мы хотели видеть сегодня: это интенсификация сельского хозяйства, именно для малых форм хозяйствования. Без инвестиций, без вливаний, финансовой поддержки это невозможно. Реализация инструментов, связанных с микрокредитованием, с финансовой поддержкой для малых форм хозяйствования во многом позволит увеличить темпы роста сельского хозяйства", - считает глава Кабардино-Балкарии.

По данным регионального правительства, с 2014 года объем продукции сельского хозяйства в КБР вырос на 16,3% и составил по итогам 2018 года почти 47 млрд рублей. Объем продукции сельского хозяйства по итогам девяти месяцев текущего года достиг 31,8 млрд рублей.

Бизнес-форум "Инвестируй в Кавказ" проходит на Ставрополье 3-4 декабря, в нем участвуют более 600 представителей инвестиционных кругов, госструктур и региональных институтов развития, малого и среднего бизнеса, экспертного сообщества, общественных организаций, СМИ и социального предпринимательства. Организаторами бизнес-форума выступают Министерство РФ по делам Северного Кавказа и информационное агентство ТАСС. Мероприятие проводят при поддержке институтов развития "Курорты Северного Кавказа", "Корпорация развития Северного Кавказа" и фонда "Посети Кавказ".