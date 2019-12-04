Исследование: две трети россиян верят в завышение цен перед "черной пятницей"

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Большинство россиян слышали о "черной пятнице", но две трети считают, что перед распродажей продавцы завышают цены, а во время акции реализуют неликвидный и залежавшийся товар. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного платежной системой "Мир".

"Несмотря на то что только 12% жителей страны никогда не слышали о "черной пятнице", многие не воспринимают ее как реально выгодное предложение. Так, 66% опрошенных думают, что перед распродажей продавцы специально завышают цены, 62% уверены, что во время акции многие реализуют неликвидный и залежавшийся товар, а на хорошие товары скидок не делают, 71% респондентов считает, что данная акция создана лишь для того, чтобы привлечь покупателей в магазины", - говорится в пресс-релизе с результатами исследования.

По данным "Мира", 40% россиян никогда не делали покупки в "черную пятницу".

При этом 30% респондентов назвали "черную пятницу" лучшим торговым событием года, а 55% опрошенных уверены, что во время акции возможны действительно выгодные покупки.

По словам начальника отдела маркетинговых исследований и аналитики платежной системы "Мир" Ирины Лобановой, лучше всего осведомлены о распродаже жители Центрального федерального округа. Именно там зафиксирована самая высокая активность покупателей.

"Лучше всего знают о "черной пятнице" в Центральном федеральном округе - 94%. Также в ЦФО зафиксирована самая высокая в России доля людей (18%), которые делают покупки в "черную пятницу" каждый год. А вот относятся к распродаже лучше всего на Урале - почти половина опрошенных из УФО считают, что это лучшее торговое событие года, 65% уверены, что в "черную пятницу" можно сделать по-настоящему выгодные покупки", - сказала она.

Покупки

Авторы исследования отмечают, что в этом году в "черную пятницу" резко выросли продажи цифрового контента, такого как фильмы и музыка. "Самый большой рост количества операций был зафиксирован на покупки цифрового контента, включая книги, фильмы и музыку - в выходные "черной пятницы" было совершено на 581% операций больше, чем в контрольный период", - говорится в исследовании. При этом, как отметила Лобанова, средний чек уменьшился с 533 до 382 рублей.

Также активно покупали и образовательные услуги - на 118% выросли покупки различных дистанционных курсов.

Самый большой рост с точки зрения объема операций был также зафиксирован в продажах одежды. Их объем в "черную пятницу" превысил уровень обычных выходных более чем на 2,6 млрд рублей. Следом идут бытовая техника с разницей 2,4 млрд рублей и косметика с 1,3 млрд.

В 2019 году "черная пятница" в России официально проходила с 29 ноября по 1 декабря (в прошлом году - 23-25 ноября). Кроме того, 2 декабря некоторые магазины проводили "киберпонедельник" либо продлевали на этот день акции "черной пятницы".

В исследовании использовались результаты количественного комбинированного опроса с репрезентативной выборкой 1,2 тыс. человек, а также данные аналитики межбанковских транзакций по банковским картам всех платежных систем, предоставленные Национальной системой платежных карт (оператором платежной системы "Мир").