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Siemens создаст "цифрового двойника" для тепловой электростанции в Индии

Технология позволяет операторам электростанций диагностировать технические неполадки каждого из активов сети в режиме реального времени, а также получать рекомендации по повышению эффективности их работы

ТАСС, 4 декабря. Немецкая компания Siemens разработает цифровой образ угольной электростанции в Лалитпуре (Индия) на базе технологии digital twin, сообщило издание Power Engineering International.

"Цифровые решения Siemens предоставят клиентам в Индии и во всем мире возможность своевременно адаптироваться к меняющимся требованиям рынка и эффективно достигать целей за счет повышения операционной эффективности с помощью обработки данных на базе передовых алгоритмов", - отметила руководитель подразделения "Элементы управления и цифровизация" Siemens Лаура Андерсон.

Проект будет реализован в штате Уттар-Прадеш на севере Индии для тепловой электростанции, принадлежащей энергопровайдеру Lalitpur Power Generation Company Ltd (LPGCL). Siemens обеспечит удаленный мониторинг и диагностику производительности электростанции с помощью подключения к IoT-платформе MindSphere.

Технология digital twin задействует термодинамический анализ в сочетании с алгоритмами машинного обучения, что позволяет операторам электростанций диагностировать технические неполадки каждого из активов сети в режиме реального времени, а также получать рекомендации по повышению эффективности их работы.

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