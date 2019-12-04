Siemens создаст "цифрового двойника" для тепловой электростанции в Индии

ТАСС, 4 декабря. Немецкая компания Siemens разработает цифровой образ угольной электростанции в Лалитпуре (Индия) на базе технологии digital twin, сообщило издание Power Engineering International.

"Цифровые решения Siemens предоставят клиентам в Индии и во всем мире возможность своевременно адаптироваться к меняющимся требованиям рынка и эффективно достигать целей за счет повышения операционной эффективности с помощью обработки данных на базе передовых алгоритмов", - отметила руководитель подразделения "Элементы управления и цифровизация" Siemens Лаура Андерсон.

Проект будет реализован в штате Уттар-Прадеш на севере Индии для тепловой электростанции, принадлежащей энергопровайдеру Lalitpur Power Generation Company Ltd (LPGCL). Siemens обеспечит удаленный мониторинг и диагностику производительности электростанции с помощью подключения к IoT-платформе MindSphere.

Технология digital twin задействует термодинамический анализ в сочетании с алгоритмами машинного обучения, что позволяет операторам электростанций диагностировать технические неполадки каждого из активов сети в режиме реального времени, а также получать рекомендации по повышению эффективности их работы.