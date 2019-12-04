Всемирный банк рекомендовал России ввести "углеродный налог"

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Всемирный банк рекомендовал России рассмотреть возможность введения "углеродных налогов" или иных механизмов взимания платы за выбросы углерода, следует из доклада Всемирного банка (РФ) о российской экономике.

"В среднесрочной и долгосрочной перспективе представляется важным повысить размер акцизов на топливо и ввести дифференцированные ставки налогообложения с учетом социальных и экологических издержек, связанных с использованием топлива; также целесообразно рассмотреть возможность введения "углеродных налогов" или иных механизмов взимания платы за выбросы углерода, которые были бы унифицированы в рамках более широких соглашений о торговле и технологиях и согласованы с перспективными торговыми партнерами", - говорится в материалах банка.

По мнению экспертов банка, в перечень таких мер также можно включить отказ от непрозрачных субсидий производителям и потребителям, которые могут иметь регрессионную природу и искажать стимулы для эффективного потребления, и их замену на более адресные денежные трансферты малоимущим и социально уязвимым категориям населения.

Россия могла бы предпринимать более активные действия в рамках международной повестки в сфере изменения климата, чтобы получить доступ (в виде технологий, финансовых ресурсов и доступа к рынку) к содействию в части диверсификации структуры активов. Она также могла бы воспользоваться подобным сотрудничеством, чтобы выводить на глобальный рынок отечественные наукоемкие и экологичные товары и услуги. Недавнее принятие Российской Федерацией Парижского соглашения стало обнадеживающим шагом в этом направлении, отмечается в докладе ВБ.

Ранее в кулуарах Петербургского международного экономического форума председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс заявлял, что в России необходимо ввести углеродный налог, чтобы стимулировать промышленников снижать выбросы.

В рамках Парижского соглашения Россия планирует ограничить эмиссию парниковых газов к 2030 году до 70% от уровня 1990 года.