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Козак утвержден главой оргкомитета VI Ялтинского международного экономического форума

Форум пройдет в Крыму 23-25 апреля 2020 года

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 декабря. /ТАСС/. Оргкомитет VI Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ), который пройдет в Крыму 23-25 апреля 2020 года, возглавил зампредседателя правительства РФ Дмитрий Козак, говорится в распоряжении правительства, опубликованном в среду на портале правовой информации.

"Состав организационного комитета по подготовке и проведению Ялтинского международного экономического форума. Козак Д. Н. заместитель председателя правительства Российской Федерации [председатель организационного комитета]", - говорится в тексте документа.

Заместителями председателя оргкомитета, согласно документу, стали глава Крыма Сергей Аксенов, сопредседатель "Деловой России", председатель правления фонда ЯМЭФ Андрей Назаров. Секретарем оргкомитета утверждена вице-премьер - министр финансов Крыма Ирина Кивико, в составе также и.о. руководителя представительства МИД РФ в Симферополе Артем Березовский и замдиректора Росгвардии Олег Борукаев.

Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) - это ежегодное деловое международное мероприятие в экономической сфере, которое проводят в Крыму с 2015 года. В 2019 году в форуме приняло участие 4564 человек, включая 807 иностранных делегатов из 89 стран. По итогам V Ялтинского международного экономического форума было подписано 102 документа на общую сумму 215 млрд рублей.

Теги
Козак, Дмитрий НиколаевичРоссия
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