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Мировые цены на нефть

Всемирный банк понизил прогноз цены на нефть

Цена в 2020 году может упасть с с $65 до $58 за баррель

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Всемирный банк понизил прогноз цены на нефть в 2020 году до $58 с $65 за баррель, говорится в докладе банка об экономике России.

"Прогнозируется некоторое снижение цен на сырую нефть (средневзвешенная по маркам Brent, WTI и Dubai) с $60 за баррель в 2019 году до $58 в 2020 году - существенная корректировка вниз по сравнению с апрельским прогнозом ($65 за баррель)", - отмечается в докладе.

Также указывается, что за период с января по сентябрь 2019 года цены на нефть упали на 14% в годовом выражении на фоне замедления темпов роста мировой экономики.

"Ожидаемые объемы спроса на 2019 и 2020 годы пересмотрены вниз с учетом сниженного прогноза глобального роста. Что касается предложения, несмотря на скромный рост добычи в США в 2019 году на сегодняшний день, к 2020 году ожидается его существенный рост благодаря вводу в эксплуатацию новых нефтепроводов", - говорится в докладе.

Прогноз предполагает, что соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти будет действовать и в 2020 году.

Теги
Мировые цены на нефть
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