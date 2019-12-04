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ФАС вынесла предупреждения Persil, Ariel и Lindt из-за отличий в составе в РФ и за рубежом

Замглавы ведомства Андрей Кашеваров сообщил, что компании должный производить товар в том же составе, что и в странах Западной Европы, либо внести на упаковку соответствующее обозначение, которое не будет вводить потребителей в заблуждение

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Компании Henkel, Lindt и Procter & Gamble не информируют потребителей в России о том, что товары на территории РФ отличаются по качеству, составу и условиям использования от их же аналогов за рубежом. Об этом на пресс-конференции сообщил замглавы ФАС Андрей Кашеваров.

В частности, это касается стиральных порошков Ariel и Persil, а также шоколада Lindt.

ФАС России направила в адрес ООО "Линд унд Шпрюнгли (Раша)" (шоколад Lindt), ООО "Проктор энд Гэмбл - Новомосковск", ООО "Проктор энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания", ООО "Хенкель Рус" (стиральные порошки и капсулы для стиральных машин) предупреждения о прекращении действий, содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства.

"Мы ожидаем, что после получения наших предупреждений, они будут исполнены в течение тридцати дней", - сообщил Кашеваров. По его словам, у компаний есть выбор - либо производить товар в том же составе, что и странах Западной Европы, где он продается, либо внести на упаковку соответствующее обозначение, которое не будет вводить потребителя в заблуждение относительно бренда в других странах.

Результаты экспертизы

Как пояснили в ведомстве, основанием для вынесения предупреждений стали результаты экспертизы, проведенной Роспотребнадзором по обращению ФАС России. В ходе проверки стиральных порошков и капсул для стирки было установлено, что у аналогичных товаров, продающихся на территории России и в странах Западной Европы различаются такие показатели, как "пенообразующая способность" и "моющая способность". Кроме того, при сопоставимой моющей способности рекомендованная на упаковке порошков российского производства дозировка для аналогичных условий стирки в полтора-два раза выше, чем рекомендованная на упаковке порошков, произведенных в Европейском союзе. В образцах шоколада Lindt, которые продаются в России, содержание 12-14 органических кислот отличается от образцов, приобретенных в Европе в некоторых случаях на 10-50%, в других случаях - на 100-220% и более.

При этом, отмечает ФАС, на упаковках товаров международных брендов, реализуемых в России размещается информация, формирующая у потребителя впечатление, что предлагаемый товар является таким же, который производится и реализуется в странах ЕС (например, "немецкий стандарт качества" на порошке Persil (РФ), "№ 1 в Европе (по продажам)" на порошке Ariel (РФ).

"Если качество товаров международных производителей не соответствует европейским образцам, преимущество перед иными производителями является необоснованным. В связи с чем указанная тактика может причинить убытки участникам рынка. Когда потребитель ориентируется на брендированную продукцию, он воспринимает бренд абсолютно единым образом. <...> Cоответственно, такая практика, по нашему мнению, может приводить к тому, что потребители вводятся в заблуждение относительно свойств и качеств товаров, которые они приобретают", - пояснил Кашеваров.

"Я думаю, что мы получим ответ, объяснение и соответственно после диалога, который состоится, сможем более подробно рассказать о логике действий этих компаний. В данном случае мы говорим о том, что есть определенные факты, которые свидетельствуют о разнице в составе", - заключил он, пояснив, что в случае возбуждения дела, производителям может грозить штрав от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.

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