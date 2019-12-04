В Ираке заявили, что говорить о возможных сроках продления сделки ОПЕК+ сейчас рано

ВЕНА, 4 декабря. /ТАСС/. Страны ОПЕК и "не ОПЕК" пока не обсуждали предложение России исключить газовый конденсат из квоты в рамках сделки ОПЕК+. Об этом сообщил журналистам министр нефти Ирака Тамер аль-Гадбан. По его словам, этот вопрос еще предстоит обсудить, чтобы достичь консенсуса.

"Мы еще не обсуждали это", - сказал он.

"Это будет обсуждаться. Мы должны достичь консенсуса по этому предложению со всеми участниками сделки", - добавил министр, отметив, что это предложение вряд ли приведет к осложнению диалога.

Министр также отметил, что говорить о возможных сроках продления сделки ОПЕК+ сейчас рано.