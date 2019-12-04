Росатом подписал контракт на поставку ядерного топлива на АЭС "Козлодуй" в Болгарии

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Топливная компания Росатома - ТВЭЛ - и АЭС "Козлодуй" подписали контрактные документы на поставки российского ядерного топлива в Болгарию до 2025 года включительно. Об этом говорится в сообщении ТВЭЛ.

"Как и ранее, АО "ТВЭЛ" обеспечит комплектные поставки ядерного топлива, которые включают не только фабрикацию тепловыделяющих сборок (ТВС), но и предшествующие стадии производственной цепочки - таким образом, оператору АЭС не нужно закупать на рынке обогащенный уран и передавать его производителю ТВС", - отмечается в сообщении.

В составе АЭС "Козлодуй" два действующих энергоблока - № 5 и № 6 - с реакторами ВВЭР-1000, оба работают на российском ядерном топливе производства Новосибирского завода химконцентратов (ПАО "НЗХК"; входит в Топливную компанию Росатома "ТВЭЛ"). С конца 2016 года на шестой энергоблок поставляется ядерное топливо нового поколения ТВСА-12.