Более 1,5 тыс. брендов демонстрировались на продовольственном "Экспо" в китайском Хайкоу

ХАЙКОУ /Китай/, 4 декабря. /ТАСС/. Свыше 1,5 тыс. брендов продуктов питания из 17 стран и регионов мира, в том числе из России, демонстрировались на V Международной продовольственной выставке, завершившейся в городе Хайкоу (административный центр провинции Хайнань, Южный Китай). Об этом сообщил портал "Наньхайван".

"Экспо" проходило 22-25 ноября на площадке Хайнаньского международного выставочного комплекса в Хайкоу. Площадь выставки составила 25 тыс. кв. м, на ней расположились более тысячи стендов. Помимо России, в число участников входили компании из Австралии, Вьетнама, Грузии, Индии, Индонезии, Италии, Малайзии, Таиланда, Филиппин, Узбекистана, Франции, Южной Кореи и других стран. На "Экспо" также были представлены китайские производители, в том числе более 800 компаний из городов и уездов Хайнаня.

По словам организаторов, выставка превратилась в яркий гастрономический праздник, объединивший китайскую и зарубежную кухни. На ней можно было не только увидеть продукты питания со всего мира, продегустировать деликатесы с разных уголков Земли, но и приобрести понравившиеся товары.

В рамках "Экспо" состоялся Всемирный форум по сотрудничеству в области развития туризма и гастрономии. Более 20 представителей иностранных дипломатических миссий в КНР, предприниматели, эксперты и ученые обсудили на нем новые тенденции развития туристической отрасли и сферы общественного питания.

V Международная продовольственная выставка стала частью XX Международного хайнаньского карнавала, который проходит на острове с 22 ноября по 31 декабря.

Карнавал включает серию мероприятий - культурных и музыкальных фестивалей, концертов, спортивных соревнований, выставок и многих других событий, организованных в шести городах провинции - Хайкоу, Ваньнине, Даньчжоу, Линшуе, Санье и Цюнхае. Завершится праздничная феерия в новогоднюю ночь большим музыкальным концертом.