ФАС предлагает обязать бренды указывать на отличия аналогичных товаров в РФ и за рубежом

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает дополнить закон РФ "О защите прав потребителей" требованием к производителям указывать на упаковке товара об имеющихся отличиях состава от европейских аналогов бренда, а также о его предназначении для реализации на территории Российской Федерации. Об этом на пресс-конференции сообщил замглавы ФАС Андрей Кашеваров.

Ранее ФАС вынесла предупреждения производителям Persil, Ariel и Lindt из-за отличий в составе российских товаров этих марок от зарубежных.

"Речь идет о статье 10 закона о защите прав потребителей. Мы предложили обсудить следующую редакцию, что в случае если данный вид товара реализуется нанесением торжественного товарного знака также за пределами РФ, но его потребительские свойства, состав, качественные характеристики, показатели отличаются от потребительского товара, реализуемого в РФ, то потребителю должна быть предоставлена информация об этом, в том числе путем нанесения на упаковку товара, реализуемого на территории РФ, пометки "произведено для РФ" или "реализация на территория РФ", - сообщил Кашеваров.

В частности предлагается обязать производителей наносить на упаковку товара пометки "произведено для Российской Федерации / для реализации на территории Российской Федерации", а также пометки "original", "second quality" или "modified composition". ФАС отмечает, что отличия товаров должны быть отражены в его рекламе во избежание введения потребителя в заблуждение и формирования необоснованных ожиданий от товара.

По словам Кашеварова, ФАС РФ продолжит выявлять случаи двойного качества продуктов, которые производятся под одним брендом и в одинаковой упаковке для разных рынков. "Работа будет [продолжаться] постоянно. По крайней мере после этой случайной выборки, которую мы провели, будет отправлен определенный "месседж" производителям о том, что информация должна быть точной", - заключил Кашеваров.