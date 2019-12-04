Госдума разрешает кабмину определять порядок использования иностранных судов

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Госдума в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект об уточнении порядка использования судов под флагом иностранных государств при торговом мореплавании.

На данный момент полномочия правительства определять условия и порядок выдачи разрешений на осуществление судами под иностранными флагами каботажных перевозок и отдельных видов работ не закреплены в действующем кодексе торгового мореплавания. Как отмечают разработчики в пояснительных материалах, сейчас кодекс не запрещает и не исключает возможность использования судов под флагами иностранных государств для каботажа, поисково-спасательных операций, технических работ, морских ресурсных исследований. Он также не содержит механизмов реализации такой возможности.

В связи с этим кодекс дополняется пунктом, согласно которому использование судов под флагом иностранных государств для определенных видов деятельности осуществляется в случаях и порядке, установленных правительством РФ, или в соответствии с международными договорами.