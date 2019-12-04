Локомотивные бригады учатся ездить по Крымскому мосту на двухэтажных поездах

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 декабря. /ТАСС/. Локомотивные бригады тренируются ездить по Крымскому мосту на двухэтажных поездах, которые в декабре будут курсировать по самому протяженному в РФ мостовому переходу, сообщили ТАСС в пресс-службе федерального госпредприятия "Крымская железная дорога".

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Компания - перевозчик "Гранд сервис экспресс" - 7 ноября сообщила, что первый поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь по Крымскому мосту отправится 23 декабря, время в пути составит 43,5 часа, а 24 декабря отправится первый поезд из Москвы в Симферополь, время в пути которого должно составить 33 часа. Первым по Крымскому мосту пройдет поезд из Санкт-Петербурга. При этом по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь на первом этапе будут использованы одноэтажные вагоны, на маршруте Москва - Симферополь - двухэтажные. Накануне врио губернатора Севастополя сообщил, что весной 2020 года планируется организовать сообщение между Севастополем и Москвой.

"Проходит обкатка локомотивных бригад Крымской железной дороги. Чтобы машинисты могли вести поезда по Крымскому мосту, они должны потренироваться по нему поездить, поскольку ранее они не ездили там. Это плановое мероприятие, которое не предусматривает успешность, или не успешность обкатки. Этого требует технология", - сообщили в пресс-службе.

Собеседник агентства затруднился сказать, как долго может продлится обкатка. В свою очередь в пресс-службе компании "Гранд сервис экспресс" ТАСС подтвердили, что по железнодорожной части моста тестируется инфраструктура и работа локомотивных бригад.