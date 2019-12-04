Как проходят переговоры России и Украины по газу? Разбираемся, что предлагают страны

СОЧИ, 4 декабря. /ТАСС/. "Газпром" обсуждает с Украиной тарифы на транзит газа, они значительно выше действующих сейчас. Об этом заявил журналистам глава российского газового холдинга Алексей Миллер.

"Мы находимся в постоянном контакте с компанией, которая должна стать независимым газотранспортным оператором. Наши консультации проходят в Вене. Мы обсуждаем межоператорское соглашение и обсуждаем транспортный договор. Вопросов достаточно много, в том числе это вопросы, которые касаются матрицы тарифов. Это очень-очень высокие тарифы, серьезно значительно выше действующего тарифа, по которому мы сейчас транзитируем газ через территорию Украины", - сказал он.