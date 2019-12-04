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Газовый конфликт России и Украины

"Газпром" обсуждает с Украиной тарифы на транзит газа

Глава российского газового холдинга Алексей Миллер сообщил, что эти тарифы значительно выше действующих
Председатель правления, заместитель председателя совета директоров ПАО "Газпром" Алексей Миллер Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Председатель правления, заместитель председателя совета директоров ПАО "Газпром" Алексей Миллер
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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СОЧИ, 4 декабря. /ТАСС/. "Газпром" обсуждает с Украиной тарифы на транзит газа, они значительно выше действующих сейчас. Об этом заявил журналистам глава российского газового холдинга Алексей Миллер.

"Мы находимся в постоянном контакте с компанией, которая должна стать независимым газотранспортным оператором. Наши консультации проходят в Вене. Мы обсуждаем межоператорское соглашение и обсуждаем транспортный договор. Вопросов достаточно много, в том числе это вопросы, которые касаются матрицы тарифов. Это очень-очень высокие тарифы, серьезно значительно выше действующего тарифа, по которому мы сейчас транзитируем газ через территорию Украины", - сказал он.

Теги
УкраинаРоссияГазовый конфликт России и Украины
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