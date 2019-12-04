Путин сообщил, что сербский участок продолжения "Турецкого потока" готов уже на 85%

СОЧИ, 4 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает возможным участие Сербии в транзите российского газа через "Турецкий поток", сербский участок газопровода готов на 85%. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Сербии Александаром Вучичем в среду.

"Что касается возможного участия Сербии в транзите российского газа через "Турецкий поток" - да, это возможно. Мы готовы. Сербский участок газопровода от границ Болгарии до Венгрии почти готов, 90% уже уложено труб, 85% [трубопровода] готовы", - сказал он.

Путин также сообщил, что укладка труб продолжения "Турецкого потока" на территории Сербии будет закончена в ближайшие недели.

Президент также рассказал, что достигнута договоренность по увеличению мощности расположенных в Сербии подземных газовых хранилищ с 750 млн куб. м до 2 млрд куб. м. "Убеждены, что реализация этих масштабных энергетических проектов поможет заметно укрепить энергобезопасность не только Сербии, но и всего балканского региона и Европы в целом", - подчеркнул он.

В конце октября президент России Владимир Путин сообщал, что работы по проекту "Турецкий поток" с Болгарией и Сербией будут завершены к концу следующего года.

"Турецкий поток" пройдет по дну Черного моря до европейской части Турции и далее к границе с Грецией. Первая ветка предназначена для снабжения турецкого рынка, вторая - для поставок в страны Южной и Юго-Восточной Европы.

Действия Болгарии

Российский президент сообщил, что болгарская сторона затягивает реализацию продолжения "Турецкого потока" на своей территории. Путин добавил, что Россия найдет другие возможности реализации "Турецкого потока", если Болгария не захочет.