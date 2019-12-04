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Минкавказ получит 324 млн рублей на субсидии для строительства и модернизации соцобъектов

Средства направят в Дагестан, Ингушетию и Северную Осетию

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Более 324 млн рублей направят до конца года из резервного фонда правительства Министерству по делам Северного Кавказа на субсидии для строительства и модернизации социальных объектов в Дагестане, Ингушетии и Северной Осетии. Соответствующее распоряжение опубликовано в среду на официальном портале правовой информации.

"Выделить Минкавказу России из резервного фонда правительства РФ в 2019 году бюджетные ассигнования в размере 324263‚1 тыс. рублей на предоставление субсидий бюджетам субъектов РФ, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), <...> в целях софинансирования расходных обязательств <...> по строительству и модернизации объектов капитального строительства социальной направленности и инженерной инфраструктуры", - говорится в документе.

Согласно документу, на выделенные средства планируется создать 320 мест в детских садах Дагестана, ввод в эксплуатацию запланирован не позднее 2020 года. На сегодняшний день готовность объектов составляет 30%. Часть средств планируется направить на снижение возможного экономического ущерба от паводков в Ингушетии. В республике Северная Осетия - Алания стоит задача обеспечения качественной медицинской помощью 33 тыс. человек и создания условий для увеличения доли граждан, ведущих здоровый образ жизни.

В рамках госпрограммы "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года субъектам СКФО выделяются средства на софинансирование инвестиционных проектов на возвратной основе. Инициаторы проектов могут получить не более 40% от стоимости проекта через корпорации развития регионов при условии, что самим инвестором вложено или привлечено 60% и более стоимости производства. Ежегодно на эти цели каждому из семи регионов СКФО может быть выделено до 500 млн рублей.

Теги
РоссияИнгушетияСКФОДагестанСеверная Осетия
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