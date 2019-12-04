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"Аэрофлот" подтвердил рейтинг корпоративного управления на уровне 7++

Эксперты характеризовали компанию достаточно низкими рисками потерь собственников, связанными с качеством корпоративного управления

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Крупнейший российский авиаперевозчик "Аэрофлот" подтвердил свой рейтинг корпоративного управления на уровне 7++, который дается Российским институтом директоров. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе компании.

"Подтвержден рейтинг корпоративного управления на уровне 7++, экспертную оценку подтвердил Российский институт директоров по результатам проведенного мониторинга", - сказал собеседник агентства.

Таким образом, уровень рейтинга перевозчика соответствует "Развитой практике корпоративного управления" по шкале Национального рейтинга корпоративного управления. Это означает, что компания соблюдает требования российского законодательства в области корпоративного управления и следует значительному числу рекомендаций российского кодекса корпоративного управления. В частности, отметили в пресс-службе, компанию характеризовали достаточно низкими рисками потерь собственников, связанными с качеством корпоративного управления.

В ходе мониторинга эксперты отметили значимые события, произошедшие в практике корпоративного управления "Аэрофлота" с момента оценки в 2018 году. В числе таких событий - утверждение долгосрочной программы развития группы компаний "Аэрофлот" на период 2019-2023 годы, утверждение новых редакций положения о департаменте внутреннего аудита и кодекса корпоративной этики. Также перевозчик увеличил до 30 дней срок опубликования информации о проведении общего собрания акционеров и расширил перечень дополнительной информации, обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.

В пресс-службе напомнили также, что национальный рейтинг корпоративного управления присваивается российским компаниям с 2004 года.

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