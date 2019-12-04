Путин заявил, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину

СОЧИ, 4 декабря. /ТАСС/. Россия готова сохранить транзит газа через Украину, хотя украинская сторона пока предлагает России неприемлемые условия. Об этом президент России Владимир Путин сообщил журналистам на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Сербии Александаром Вучичем.

"Я постоянно повторяю, что мы готовы сохранить украинский транзит, мы ведем сейчас переговоры об этом в Вене, это никакой не секрет. Правда, условия, которые нам предлагают украинские транзитеры возможные, они экономически неприемлемы для нас пока", - сказал президент РФ, отвечая на вопрос о возможном прекращении транзита газа через Украину в Европу с 1 января 2020 года в связи с истечением контракта между "Газпромом" и "Нафтогазом".

При это Путин выразил надежду, что условия удастся изменить в ходе переговоров. "Я надеюсь, что это запросная позиция, удастся как-то позиции согласовать", - сказал он.

Переговоры России и Украины

На прошлой неделе в Вене состоялись переговоры России и Украины. В пятницу представители "Газпрома" и оператора газотранспортной системы Украины обсудили технические вопросы, связанные с условиями транзита российского газа в Европу с 2020 года. Была достигнута договоренность продолжить совместную работу на текущей неделе.

Днем ранее в Вене состоялись переговоры с участием министра энергетики РФ Александра Новака, министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексея Оржеля, председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера, руководителей "Нафтогаза Украины" и ООО "Оператор газотранспортной системы Украины". Отмечалось, что стороны обсудили российско-украинское сотрудничество в газовой сфере, урегулирование взаимных претензий по исполнению контрактов, условия транзита российского газа в Европу с 2020 года, перспективы прямой покупки российского газа для потребителей Украины.

Контракт на поставку и транзит газа через Украину между "Газпромом" и "Нафтогазом" заканчивается 31 декабря 2019 года. Россия, Украина и Еврокомиссия продолжают вести консультации по транзиту российского газа в ЕС через украинскую территорию в период с 2020 года, хотя диалог осложняют судебные разбирательства между "Газпромом" и "Нафтогазом".