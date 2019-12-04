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Минэкономразвития РФ зарегистрировало три новых резидента ТОР в Курганской области

С момента реализации инвестиционных проектов на территориях опережающего развития в регионе создали 42 рабочих места, в проект вложили 54,72 млн рублей инвестиций

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ зарегистрировало три новых резидента территорий опережающего социально-экономического развития (ТОР) в Катайске, Далматово и Варгашах Курганской области, сообщила в среду пресс-служба главы региона.

"Три новых резидента внесены Министерством экономического развития РФ в реестр резидентов ТОР. <…> В ТОР "Катайск" появился первый резидент, <…> в "Далматово" начнет работу уже третий резидент, <…> в "Варгаши" - четвертый резидент", - говорится в сообщении.

На Катайском комбикормовом заводе будут производить многокомпонентные и малокомпонентные комбикорма для животных, планируется создать 18 рабочих мест и привлечь 66,1 млн рублей. На Далматовском хлебоприемном предприятии будут оказывать агротехнические услуги, будет создано 14 новых рабочих мест, привлечено 6,4 млн рублей. В Варгашах создадут предприятие лазерной и термической обработки материалов, этим займется "Инженерно-конструкторский сервис". В результате здесь появится 21 рабочее место, будет привлечено не менее 31,75 млн руб. инвестиций.

"Резидентам предоставляются максимальные преференции: налоговые льготы, снижение размера страховых взносов во внебюджетные фонды, возможность использования займов Фонда развития моногородов и другие преимущества для бизнеса", - подчеркивает пресс-служба.

Сейчас на территории ТОР "Варгаши" и "Далматово" зарегистрированы пять резидентов: "Индустрия ПРО" (производство изделий из стеклопластика и древесно-полимерных композитов), "Курганский завод металлоконструкций 45", (производство готовых металлоконструкций), "Завод ВСП" (производство арматур для добычи нефти на специализированной механообрабатывающей линии), "Промыслы Далматовского монастыря" (продукты питания), "Промышленно-технический центр - ДО" (производство минеральной воды). С начала реализации инвестиционных проектов на территориях опережающего развития в регионе создано 42 рабочих места, вложено 54,72 млн рублей инвестиций.

Теги
РоссияКурганская область
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