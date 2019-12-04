{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

МВД до конца 2021 года планирует разработать механизм по аресту криптовалют

По информации издания РБК, соответствующие предложения планируется подготовить совместно с Генеральной прокуратурой, Следственным комитетом и Минюстом

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. МВД РФ до конца 2021 года планирует разработать правовой механизм по аресту виртуальных активов для конфискации. Об этом сообщили в пресс-центре МВД, отвечая на соответствующий запрос ТАСС.

"В решение коллегии Министерства внутренних дел РФ включен пункт, предусматривающий поручение заинтересованным подразделениям МВД России во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти при участии Верховного Суда РФ сформировать предложения по правовому механизму ареста виртуальных активов в целях их конфискации до конца 2021 года", - говорится в сообщении.

Ранее РБК сообщало о том, что в России планируют разработать правовой механизм ареста виртуальных активов для их конфискации. Соответствующие предложения должно подготовить МВД совместно с Росфинмониторингом, Генеральной прокуратурой, Следственным комитетом, Минюстом, ФСБ, ФТС и ФССП при участии Верховного суда.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Минсельхоз может получить право продавать зерно из госфонда без распоряжения кабмина
Согласно материалам биржи, на 29 ноября 2019 года было продано 1,44 млн тонн зерна на общую сумму более 15 млрд рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС