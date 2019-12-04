МВД до конца 2021 года планирует разработать механизм по аресту криптовалют

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. МВД РФ до конца 2021 года планирует разработать правовой механизм по аресту виртуальных активов для конфискации. Об этом сообщили в пресс-центре МВД, отвечая на соответствующий запрос ТАСС.

"В решение коллегии Министерства внутренних дел РФ включен пункт, предусматривающий поручение заинтересованным подразделениям МВД России во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти при участии Верховного Суда РФ сформировать предложения по правовому механизму ареста виртуальных активов в целях их конфискации до конца 2021 года", - говорится в сообщении.

Ранее РБК сообщало о том, что в России планируют разработать правовой механизм ареста виртуальных активов для их конфискации. Соответствующие предложения должно подготовить МВД совместно с Росфинмониторингом, Генеральной прокуратурой, Следственным комитетом, Минюстом, ФСБ, ФТС и ФССП при участии Верховного суда.