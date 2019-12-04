Минсельхоз может получить право продавать зерно из госфонда без распоряжения кабмина

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Минсельхоз разрабатывает проект приказа о проведении торгов зерном из интервенционного фонда без распоряжения правительства России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

"В данный момент Минсельхоз России разрабатывает проект приказа, устанавливающего предельные уровни максимальных цен на зерно в рамках товарных интервенций. Приказ позволит использовать механизм государственных товарных интервенций: в случае, если цена будет равна или выше установленного в документе уровня, Минсельхоз сможет проводить торги без распоряжения правительства РФ о реализации запасов интервенционного фонда", - сообщил официальный представитель министерства.

Он отметил, что до конца 2019 года проведение торгов на НТБ не планируется. Согласно материалам биржи, на 29 ноября 2019 года было продано 1,44 млн тонн зерна на общую сумму более 15 млрд рублей.

Торги зерном из госфонда в объеме до 1,5 млн тонн проводятся с 23 октября 2018 года. Как указывали в Минсельхозе, зерно продается в приоритетном порядке для поставки его на внутренний рынок, в том числе предприятиям пищевой и комбикормовой промышленности и сельхозтоваропроизводителям.

В 2018 году в соответствии в распоряжении правительства РФ на экспорт было реализовано 99,8% зерна от запланированных 500 тыс. тонн пшеницы и ячменя. На бирже продавалось зерно, закупленное в 2008-2016 годах в ходе государственных зерновых интервенций.

Государственные интервенции по закупке и продаже зерна (товарные) проводятся в России с 2001 года для стабилизации внутренних цен на зерно. При высоком урожае закупочные интервенции позволяют снять излишек с рынка и простимулировать рост цен - это позволяет аграриям избежать убытка. Товарные, напротив, рассчитаны на то, чтобы понизить цены в неурожайные годы с помощью вливания на рынок зерна из госфонда.