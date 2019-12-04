Минкавказ: программы поддержки в СКФО будут эффективнее при хорошем софинансировании

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ /Ставропольский край/, 4 декабря. / ТАСС/. Государственные программы по развитию регионов Северного Кавказа являются эффективными, однако остается проблема с их софинансированием, сообщил на форуме "Инвестируй в Кавказ" министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев.

"Мы знаем, что есть проблемы и есть замечания Счетной палаты, и мы их устраняем в настоящее время. Тем не менее, эта госпрограмма и все госпрограммы работают достаточно эффективно, всего лишь два года как они запущены. Основные проблемы, конечно же, - поиск софинансирования. Проблема софинансирования есть, есть случаи, когда банки не всегда охотно выделяют средства, не софинансируют, поэтому мы будем вести диалог с банками. И вторая проблема, которая связана с инвестированием, - это сроки реализации проектов. Мы по этому вопросу постоянно в контакте с главами [регионов СКФО], решаем этот вопрос", - отметил он.

По его словам, финансирование со стороны государства идет, прежде всего, в рамках госпрограммы развития Северного Кавказа и семи действующих подпрограмм. "Ежегодный объем выделяемых средств - 3,5 млрд рублей, по 500 млн рублей на каждый субъект для поддержки реализации значимых инвестпроектов. Также 3 млрд рублей направляется по линии Корпорации развития Северного Кавказа. Еще одно направление инвестирования осуществляется при участии АО "Курорты Северного Кавказа: мы приступаем к возобновлению проекта Северной Осетии", - пояснил он.

Вместе с тем, отметил министр, важно также обучать потенциальных инвесторов. "Даже очень хорошие предприниматели, качественные и ответственные, не могут элементарно заполнить заявку. Поэтому мы будем проводить занятия с представителями корпораций развития регионов, банки пригласим для того, чтобы провести такие занятия", - отметил Чеботарев.

Бизнес-форум "Инвестируй в Кавказ" проходит на Ставрополье 3-4 декабря, в нем участвуют более 600 представителей инвестиционных кругов, госструктур и региональных институтов развития, малого и среднего бизнеса, экспертного сообщества, общественных организаций, СМИ и социального предпринимательства.

Организаторами бизнес-форума выступают Министерство РФ по делам Северного Кавказа и информационное агентство ТАСС. Мероприятие проводят при поддержке институтов развития "Курорты Северного Кавказа", "Корпорация развития Северного Кавказа" и фонда "Посети Кавказ".